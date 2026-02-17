Σία Λαμπέφ: Εκτός ελέγχου ο ηθοποιός στο Mardi Gras – Συνελήφθη για καβγά σε μπαρ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Σία Λαμπέφ συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras (Λιπαρή Τρίτη) και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη.

Ο ηθοποιός που είναι γνωστός για συμμετοχές σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως τα Transformers και Holes, ενεπλάκη σε καβγά στη Νέα Ορλεάνη ενώ ήταν μεθυσμένος.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν από το TMZ δείχνουν τον Λαμπέφ, χωρίς μπλούζα, να δέχεται ιατρική βοήθεια από διασώστες μετά τον καυγά, πριν από τη σύλληψή του.

Εργαζόμενοι σε μπαρ της πόλης δήλωσαν στο The Hollywood Reporter ότι βρισκόταν σε παρατεταμένο ξέσπασμα από την περασμένη Πέμπτη. Όπως είπαν ήταν εμφανώς μεθυσμένος και «αρκετά επιθετικός».

Ο ηθοποιός θεωρείται μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι παραμένει νηφάλιος εδώ και χρόνια. Έχει επίσης αποδώσει την κακοποιητική συμπεριφορά του προς την πρώην σύντροφό του, FKA Twigs, στη σχέση του με το αλκοόλ.