Σίλας Σεραφείμ για Πάρι Ρούπο: «Δεν προέτρεψε σε βία, δεν είπε “πάμε να δείρουμε τον Δημήτρη Πανόπουλο”»

Για τον συνάδελφο του, Πάρι Ρούπο και όλον αυτόν τον ντόρο που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα γύρω από το πρόσωπο του κλήθηκε να εκφέρει γνώμη ο Σίλας Σεραφείμ στον αέρα της εκπομπής «Weekend Live» με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου, το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09.2025) στον ΣΚΑΪ.

«Η άποψη για το περιεχόμενο ανήκει μονάχα σ’ αυτόν που συμμετείχε στο καλλιτεχνικό έργο», τόνισε αρχικά ο Σίλας Σεραφείμ όταν ερωτήθηκε για τον Πάρι Ρούπο.

«Η συμμετοχή είναι του καλλιτέχνη που παράγει το αντικείμενο, δηλαδή το καλλιτεχνικό έργο, και του κοινού που βρίσκεται εκεί. Όλο αυτό το κύμα αντιδράσεων οφείλεται στο ότι είδαν αποσπασματικά κάτι που δεν συμφωνούν μ’ αυτό το καλλιτεχνικό έργο», πρόσθεσε ο γνωστός stand up comedian.

«Το θέμα μας, όμως, είναι αν υπάρχει κάτι παράνομο ή αν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν αυτά που λέει; Ποιο είναι το θέμα; Ποιο είναι το επίδικο εδώ; Η ελευθερία της έκφρασης στην τέχνη έχει ασυλία γι’ αυτόν τον λόγο, αλλιώς τι προστατεύει ακριβώς η ασυλία στην ελευθερία;», πρόσθεσε.

«Ο καθένας μπορεί να έχει την προσωπική του άποψη και να θίγεται όσο θέλει. Δεν μπορούμε όμως να απαγορεύσουμε στους καλλιτέχνες να εκφράζονται. Δεν προέτρεψε σε βία, δεν είπε “πάμε να βγούμε να δείρουμε τον Δημήτρη Πανόπουλο”. Ο νόμος τα προβλέπει αυτά», πρόσθεσε ο Σίλας Σεραφείμ.