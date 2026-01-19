Σιλβέστερ Σταλόνε: Στο γυμναστήριο στα 79 του – «Αίμα, δάκρυα και ιδρώτας» έγραψε ο ηθοποιός

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε συνεχίζεται να γυμνάζεται στα 79 χρόνια της ζωής του και σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, φαίνεται σε γυμναστήριο με το κινητό του τηλέφωνο ανά χείρας, να στέλνει τα δικά του μηνύματα. Ο Ιταλοαμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, τονίζει πως με το πέρασμα των χρόνων, γίνεται όλο και πιο δύσκολη η προπόνησή του. Παρόλα αυτά, ο ίδιος αισθάνεται πάντα υπέροχα, όταν αφιερώνει χρόνο για το σώμα του.

Το γυμναστήριο, που φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, βρίσκεται μέσα στο σπίτι του. Είναι κατάλληλα εξοπλισμένο, ώστε ο καλλιτέχνης να κάνει τις απαιτούμενες ασκήσεις. Φαίνεται μπροστά από έναν καθρέφτη ξυπόλητος, με φόρμα και ένα φανελάκι.

«Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι’ αυτό πρέπει να προσπαθείς όλο και πιο σκληρά. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος στις 6 Ιουλίου θα κλείσει τα 80. Στο βίντεο ακούγεται να αποκαλεί το γυμναστήριο του σπιτιού του «καταφύγιο» ή «εκκλησία», όπου, όπως είπε, προπονείται για να γίνει καλύτερος.



«Αισθάνεσαι καλύτερα σωματικά, οπότε έχεις τη δύναμη να φτάσεις στους στόχους σου με αυτοπεποίθηση και έτοιμος να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε πρόκληση» πρόσθεσε ο κινηματογραφικός Ρόκι. «Θέλεις να συνεχίσεις να χτυπάς. Τα λέμε σύντομα» κατέληξε στο βίντεό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sly Stallone (@officialslystallone)

«Φαίνεσαι καταπληκτικός για 79 χρονών», «ο Σλάι δεν γερνάει ποτέ!», «αυτός ο άνθρωπος είναι σχεδόν 80 ετών. Τι έμπνευση!», «ο τύπος είναι 80 ετών!Τρελό». «Sly THE BOSS!» ήταν μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια για τον Σταλόνε.