Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου

Σίσσυ Χρηστίδου και Θοδωρής Μαραντίνης υπήρξαν παντρεμένοι για 10 χρόνια και απέκτησαν δύο παιδιά. Οι σχέσεις τους πλέον είναι από ψυχρές έως πολύ κακές κατά διαστήματα. Κάτι που φαίνεται μέσα από τις τοποθετήσεις τους μπροστά στις κάμερες, ακόμα και μέσα σε δικαστικές αίθουσες.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης τονίζουν ότι δίνουν μάχες για τα παιδιά τους. Εκείνος διεκδικεί την αποκλειστική επιμέλεια του μεγάλου γιους τους, που πλέον είναι 16 ετών. Η ατμόσφαιρα στο άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη με τον τραγουδιστή να δηλώνει ότι τα παιδιά του, τα μεγαλώνει μία Φιλιππινέζα.

Η παρουσιάστρια του Mega, παραχώρησε συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στο preview που κυκλοφόρησε, αναφέρεται στον πρώην σύζυγό της. «Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας. Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα. Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα. Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό.

Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Εγώ δεν μίλησα ποτέ όπως θα ήθελα, δεν είπα ποτέ όλα αυτά που θα ήθελα, επειδή υπήρχαν δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα και για μένα είναι σημαντικό να προστατέψω την εικόνα του πατέρα των παιδιών μου», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Θοδωρής Μαραντίνης εξέδωσε μία ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι όσα έχουν ακουστεί για τον ίδιο και τα παιδιά του είναι ψευδή και πώς έχει κινηθεί νομικά για να αποκαταστήσει τη δική του αλήθεια, αναφερόμενος -προφανώς- σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Σίσσυ Χρηστίδου στη Φαίη Σκορδά.