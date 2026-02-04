Lifestyle

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτηση για την επέτειο θανάτου της μητέρας της – «4 χρόνια χωρίς μαμά»

Ταυτόχρονα έστειλε ευχές στον πατέρα της που έχει τα γενέθλιά του
Σίσσυ Χρηστίδου
Η Σίσσυ Χρηστίδου / NDP PHOTO

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα, Τετάρτη (04.02.2026) για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς είναι η επέτειος θανάτου της μητέρας της και ταυτόχρονα τα γενέθλια του πατέρα της…

Η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA έκανε δύο ξεχωριστές αναρτήσεις για τα πρόσωπα που την έφεραν στη ζωή και αναφέρθηκε με λόγια αγάπης, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους. Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε μία φωτογραφία με τη μαμά της από την εποχή που η ίδια ήταν μωρό. 

Παράλληλα, ανέφερε πόσο πολύ της λείπει, καθώς συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τον θάνατό της μητέρας της, Μίνας. 

«4 χρόνια χωρίς μαμά… Σε αγαπώ», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Σίσσυ Χρηστίδου
H ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου για τη μητέρα της

Η παρουσιάστρια έχει μοιραστεί στο παρελθόν ότι ο θάνατος της μητέρας της συνέβη την ίδια ημέρα που έχει γενέθλια ο πατέρας της, Θεόδωρος Χρηστίδης κάνοντας τη μέρα αυτή διπλά δύσκολη

Έτσι, παράλληλα, η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε και μία άλλη ανάρτηση για να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στον πολυαγαπημένο της πατέρα, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του.

«Χρόνια πολλά μπαμπάκα μου! Σ’ αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου στην ανάρτησή της. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Η μητέρα της Σίσσυς Χρηστίδου, Μίνα, έφυγε από τη ζωή στις 4 Φεβρουαρίου 2022, έπειτα από μία σκληρή μάχη με τον καρκίνο και συγκεκριμένα με τη μυελοδυσπλαστική λευχαιμία.

Lifestyle
