Σίσσυ Χρηστίδου: Μελαγχολική ανάρτηση για την «τελευταία πρώτη μέρα» του γιου της στο σχολείο

Η Σίσσυ Χρηστίδου μιλάει για το άνοιγμα των σχολείων και σκέφτεται πως για τον μεγάλο γιο της, αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά του ως μαθητής. Από του χρόνου θα σπουδάζει και δεν θα μένει μαζί της.

Αυτές οι σκέψεις προκαλούν πιθανότατα μελαγχολία στην Σίσσυ Χρηστίδου, που θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε όλες τις μητέρες. Η παρουσιάστρια σκέφτεται πως θα είναι μια βαριά συνθήκη όταν φτάσει η στιγμή να αποχωριστεί τον γιο της από το σπίτι.

«Σήμερα είναι η τελευταία “πρώτη μέρα σχολείου” για τον μεγάλο μου γιο. Βαρύ και αν το έχεις περάσει ξέρεις – αν δεν το έχεις περάσει σε προειδοποιώ – αν πρόκειται να το περάσεις… Μία αγωνία ότι ξαφνικά αυτή είναι η τελευταία χρονιά που μένει σπίτι, του χρόνου τέτοια εποχή κάπου θα σπουδάζει.

Πότε έγινε αυτό; Πότε πρόλαβε; Δεν ξέρω. Ουσιαστικά είναι και η τελευταία χρονιά που ζει στο σπίτι σαν παιδί. Μετά… επισκέψεις, κατάλαβες», αναφέρει στο βίντεο η Σίσσυ Χρηστίδου.

Υπενθυμίζεται πως ο γιος της Φίλιππος έκλεισε το καλοκαίρι τα 17 του χρόνια, με τη μητέρα του να δημοσιεύει εικόνες, από τον τρόπο που του ευχήθηκε.

Το ζευγάρι μετά το διαζύγιό του βρέθηκε στα δικαστήρια για οικονομικούς λόγους και διεκδικώντας την επιμέλεια των παιδιών τους. Το πρωί της Τετάρτης (04.06.2025) ο Θοδωρής Μαραντίνης εξέδωσε μία ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι όσα έχουν ακουστεί για τον ίδιο και τα παιδιά του είναι ψευδή και πώς έχει κινηθεί νομικά για να αποκαταστήσει τη δική του αλήθεια, αναφερόμενος -προφανώς- στην συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου στη Φαίη Σκορδά.