Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Φίλιππος, έγινε 17 ετών – Το πάρτι που του ετοίμασε και οι τρυφερές ευχές

Ιδιαίτερη και άκρως ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς ο πρωτότοκος γιος της, ο Φίλιππος Ραφαήλ Μαραντίνης, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, είχε τα γενέθλιά του.

Ο έφηβος έγινε 17 ετών και η διάσημη μητέρα του θέλησε να του ευχηθεί και δημοσίως. Έτσι, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίως μέσω του Instagram μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο με τον γιο της και το πάρτι που του ετοίμασε στην Χαλκιδική, όπου παραθερίζουν αυτό το διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, από το υλικό που δημοσίευσε η παρουσιάστρια φανερώθηκε ότι ο Φίλιππος δεν έσβησε κεράκια μόνο σε μία τούρτα, αλλά σε τρεις.

Η πρώτη τούρτα ήταν απλή και έγραφε «Χρόνια πολλά Φίλιππε», η δεύτερη φαινόταν σπιτική και η τρίτη ήταν πολυόροφη και στην κορυφή είχε χρυσά κεράκια με τον αριθμό 17.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ψυχή μου… 17 χρόνια μαμά σου και μόλις μπήκες στον τελευταίο χρόνο που θα διανύσεις σαν παιδί…

Χρόνια σου πολλά αστέρι μου γεμάτα φως σαν αυτό που γεμίζεις τις ζωές μας… Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA.

View this post on Instagram A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σίσσυ Χρηστιδου και ο Θοδωρής Μαραντινης έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του γάμου τους δυο γιους. Τον Φίλιππο Ραφαήλ που γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 2008 και τον Μιχαήλ Άγγελο που ήρθε στη ζωή τους τις 29 Αυγούστου 2013.