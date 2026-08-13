Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της έγινε 18 ετών – «Πέτα ψηλά, σ’ αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου»

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, δύο γιους, τον Φίλιππο Ραφαήλ και τον Μιχαήλ Άγγελο.

Η όμορφη παρουσιάστρια του MEGA την Πέμπτη (13.08.2026) έκανε μία ανάρτηση για τα γενέθλια του πρωτότοκου γιου της, Φίλιππο Ραφαήλ, ο οποίος έγινε 18 ετών. Η Σίσσυ Χρηστίδου ταυτόχρονα μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφίες με το πρόσωπο του γιου της.

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Ταυτόχρονα, η Σίσσυ Χρηστίδου έγραψε ένα τρυφερό κείμενο αγάπης για τον αγαπημένο της γιο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο στις 13 Αυγούστου του 2008.

«13 Αυγούστου 2008, σπάνε τα νερά μου και μαζί τους πάει να σπάσει και η καρδιά μου. Περιμένω να σε κρατήσω, περιμένω να σε γνωρίζω.

Αγωνία, λαχτάρα, χαρά, τρόμος, ενθουσιασμός, πανικός, προσμονή, συγκίνηση, φόβος, ανυπομονησία και η απόλυτη ευτυχία.

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Έρχεσαι στη ζωή 18 ώρες μετά. Και γεμίζεις για πάντα τη ζωή μου με φως!

Σήμερα βγαίνεις στην ενήλικη ζωή 18 χρόνια μετά. Και νιώθω ακριβώς τα ίδια συναισθήματα.

Δεν ήξερα τι είναι αγάπη μέχρι να γεννηθείς εσύ.

Σευχαριστώ για την υπέροχη αυτή διαδρομή, για τον τρόπο που πλημμύρισες την ψυχή μου με αλήθεια.Και για την δύναμη που μου έμαθες να έχω.

Για όσα με βοήθησες να αντέχω. Είσαι το πιο σπουδαίο μου μάθημα.

Συγγνώμη για όσα λάθη μπορεί να έκανα. Εύχομαι να ήταν λιγοστά.

Ελπίζω μόνο όλη αυτή την αγάπη που νιώθω να την έλαβες. Και να είναι καύσιμο για όλη την ζωή που τώρα ξεκινά με εσένα στο τιμόνι.

Νιώθω σίγουρη, ασφαλής και περήφανη. Πέτα ψηλά, ακόμα πιο ψηλά από όσο ονειρεύεσαι, και μη αφήσεις κανέναν να σε σταματήσει. Ούτε καν εμένα. Δεν θέλω ποτέ να το κουβαλήσεις, αλλά θέλω πάντα να το ξέρεις. Ότι είμαι εδώ. Εδώ που πάντα θα μπορείς να γυρνάς. Αλλά θα ευχηθώ να μην το χρειαστείς. Μόνο να το επιθυμείς.

Σ’ αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου Φίλιππε Ραφαήλ.

Καλωσήρθες στην ενηλικίωση», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου στην ανάρτησή της για τα γενέθλια του γιου της.