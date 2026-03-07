Σίσσυ Χρηστίδου: Όταν γέννησα τον πρώτο μου γιο δεν ήθελα να ακουμπήσει το μωρό μου ούτε ο μπαμπάς του

Μία εξομολόγηση για την εποχή που έγινε μητέρα για πρώτη φορά έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου και μίλησε ανοιχτά για τις φοβίες που είχε. Μάλιστα, ανέφερε ότι αρχικά δεν άφηνε ούτε τον τότε σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, να πιάσει το μωρό τους.

Η γνωστή παρουσιάστρια μέσω της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA το πρωί του Σαββάτου σχολίασε κάποιες ανησυχίες της Κατερίνας Καινούργιου για τη βοήθεια που θέλει να έχει το πρώτο διάστημα αφότου γεννηθεί η κόρη της. Έτσι, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε τη δική της αλήθεια για το διάστημα που έγιναν γονείς με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμουν έγκυος στο πρώτο μου παιδί. Είχα κλείσει να δουλεύω Σαββατοκύριακο. Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη. Ψύχραιμη. Σκέφτηκα πώς θα τα κάνω όλα μόνη μου, πώς θα αλλάζω πάνες, πώς τα το κοιμίζω, πώς θα κάνω τα πάντα. Γι’ αυτό από τον φόβο μου μετακόμισα Θεσσαλονίκη, ξενοικιάσαμε το σπίτι εδώ στην Αθήνα.

Βρήκαμε άλλο στη Θεσσαλονίκη και σκεφτόμουν εγώ “πάρα πολύ ωραία, Σάββατο θα κατεβαίνω να κάνω την εκπομπή, Κυριακή θα ξεκουράζομαι από το μωρό, και θα γυρνάω μετά Θεσσαλονίκη”», αποκάλυψε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Γεννάω. Δεν ήθελα μετά να το ακουμπήσει το μωρό ούτε ο μπαμπάς του. Όχι η μάνα μου, ούτε ο μπαμπάς του. Και σκάω από το πρώτο Σαββατοκύριακο στην εκπομπή με την καλαθούνα και τη μαμά μου, γιατί κάποιος έπρεπε να έχει το μωρό την ώρα της εκπομπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερχόμουν κάθε Σαββατοκύριακο με το μωρό, τη μαμά μου αγκαζέ και το μωρό, δεν την άφηνα ούτε στο ξενοδοχείο να κάθεται. Φεύγαμε κάθε πρωί από το ξενοδοχείο όλη μαζί και πηγαίναμε στο πλατό με τα πόδια και το καρότσι. Την έβγαλα έτσι όλη τη σεζόν», εξομολογήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Είχα άνθρωπο στο σπίτι να με βοηθάει με τις δουλειές, γελούσε ο μικρός με τα αστεία της, και εκνευριζόμουν…», είπε σε άλλο σημείο η Σίσσυ Χρηστίδου.