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Η Σίσσυ Χρηστίδου κάνει πρεμιέρα με το «Χαμογέλα και Πάλι» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου – «Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό»

Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, θα παραμείνουν δίπλα στην παρουσιάστρια
Σίσσυ Χρηστίδου
Η Σίσσυ Χρηστίδου υπογράφει το νέο της συμβόλαιο
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Έτοιμη για την επιστροφή της στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA είναι η Σίσσυ Χρηστίδου, μετά την επίσημη ανακοίνωση του MEGA και τα στιγμυότυπα που ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram από την υπογραφή του συμβολαίου.

Το «Χαμογέλα και Πάλι» με παρουσιάστρια την Σίσσυ Χρηστίδου έγινε πλέον καθημερινό και θα κάνει πρεμιέρα στο MEGA τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

«Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό. Anyway… εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό Χαμογέλα και Πάλι στο Mega. All because of you guys… all because of you. New era for «Χαμογέλα και πάλι». Κάθε πρωί μαζί», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου στη λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες.

Στην ανακοίνωσή του το Mega αναφέρει τα εξής: «To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιραζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα απο την πολυχρονη σχεση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών – τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω απο την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής – το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νεα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη».

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