Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης

Χωρισμός – «βόμβα» για την ελληνική showbiz. Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 ολόκληρα χρόνια σχέσης.

Αποκλειστικής πληροφορίες του TLIFE αναφέρουν οι 2 ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους πριν από 2 μήνες. Μάλιστα, η τελευταία κοινή εμφάνιση της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη ήταν στα μέσα του Οκτωβρίου, στην παράσταση όπου πρωταγωνιστεί ο δεύτερος, στο Μικρό Παλλάς.

Στα social media, οι κοινές τους φωτογραφίες παραμένουν, και σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, διατηρούν άριστες σχέσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Eίναι γεγονός πως κανένας δεν περίμενε αυτόν τον χωρισμό. Η Σμαράγδα Καρύδη είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη, σε συνέντευξη που είχε δώσει στο The 2night Show, στις 12 Δεκεμβρίου 2025.

«Δεν ένιωσα αμέσως έλξη για τον Θοδωρή. Είναι ωραίος άνδρας, έχει χιούμορ. Δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για τον Θοδωρή αλλά δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες γιατί τα βλέπω μετά σε τίτλους», είχε πει τότε συνοπτικά, χωρίς να δείνει καμία άλλη πληροφορία.

Πέρυσι, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε μιλήσει στην εκπομπή After Dark λέγοντας πως μπορεί να χωρίσει με την Σμαράγδα Καρύδη μέσα σε 10 λεπτά καθώς δεν έχουν κοινά δάνεια ή παιδιά.

«Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια. Δεν έχουμε πράγματα που να μας έχουν δέσει και να μας κρατάνε από τον λαιμό. Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Εγώ με την Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά».