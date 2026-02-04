Σόφη Πασχάλη: Έχω παραμείνει επτά μέρες χωρίς να φάω τίποτα αλλά δεν έχανα το βάρος που έπρεπε

Η Σόφη Πασχάλη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και μίλησε για τις μάχες που έδωσε για να ελέγξει το βάρος της, τις προσπάθειες που έκανε για να συνέλθει από την κατάθλιψη που ένα διάστημα την βασάνιζε, αλλά και τη λύση που βρήκε ώστε να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής της.

Όπως αποκάλυψε η Σόφη Πασχάλη, προσπαθούσε να ρυθμίσει το βάρος της, από τότε που ήταν παιδί. «Πριν πολλά πολλά χρόνια όταν ήμουνα κοριτσάκι, είχα πάρει μέσα σε ένα μήνα 25 κιλά. Επειδή ήμουνα πολύ καταβεβλημένη μέσα μου. Εκείνη την περίοδο που δεν τα ήξερα και έμπαινα σε δίαιτες, έχανα δύο, έπαιρνα τρία. Και αυτό ήτανε για τουλάχιστον οκτώ χρόνια. Όταν όμως κατάλαβα μέσα από τους διαλογισμούς ότι είναι άλλο το κόλπο, να στο πω έτσι, είναι άλλη η ουσία, τότε δεν ξαναπήρα βάρος ποτέ.

Παρατήρησα λοιπόν μετά, όταν μεγάλωσα και μπήκα στις ενεργειακές, και λέω τι ήταν αυτό που με… ποιο ήταν το συναίσθημά μου εκείνη την περίοδο; Και το συναίσθημά μου ήταν βαριά κατάθλιψη, δεν ήθελα να βγω από το σπίτι, αισθανόμουν στεναχώρια πάρα πολύ.

Οτιδήποτε είναι βάρος μέσα μας, δηλαδή τρώμε; Παίρνουμε διπλές θερμίδες. Πίνουμε νερό; Εγώ πάχαινα και με το νερό. Έχω παραμείνει επτά μέρες χωρίς να φάω τίποτα… το βάρος που θα έπρεπε να έχανα, δεν το έχανα», παραδέχτηκε η Σόφη Πασχάλη.

Και πρόσθεσε: «Όταν είσαι ευτυχισμένος δεν θες να φας τρεις πίτσες. Γιατί τρεις πίτσες θες να φας, όταν χρειάζεται να καλύψεις ένα συναισθηματικό κενό. Όταν είσαι ερωτευμένος; Έχεις ακούσει πολλές φορές ότι ο άνθρωπος δεν πολυτρώει, σχεδόν δεν τρώει τίποτα, γιατί λέει «α, ξέχασα να φάω». Όταν λοιπόν είμαστε ευτυχισμένοι, δεν αναζητάμε εθισμούς. Και το φαγητό είναι κι αυτό ένας εθισμός».