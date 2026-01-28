Σοφία Φυρού: Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος, το τελευταίο ήταν πριν από από 13 μέρες

Μετά από έναν χρόνο, η Σοφία Φυρού χαμογελάει και πάλι με ανακούφιση, καθώς, όπως αποκάλυψε, ολοκλήρωσε όλα τα απαραίτητα χειρουργεία που έπρεπε να κάνει στο στήθος για προληπτικούς λόγους.

Το όμορφο μοντέλο και γυναίκα της ζωής του Αλέξανδρου Κοψιάλη είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ότι χρειάστηκε να κάνει μία σειρά από επεμβάσεις το στήθος. Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η Σοφία Φυρού την Τετάρτη (28.01.2026) ανακοίνωσε στους followers της ότι το τελευταίο χειρουργείο μετά τη μαστεκτομή το έκανε πριν από 13 ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να σας πω ότι τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Το τελευταίο ήταν πριν από από 13 μέρες, πήγαν όλα καλά. Τις πρώτες μέρες είχα πανικοβληθεί λίγο γιατί κάτι δεν μου άρεσε και έλεγα “Θεέ μου, έμπλεξα πάλι”. Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό.

Μετά από έναν χρόνο πάρα πολύ μεγάλης ταλαιπωρίας, το πρόσωπό μου λόγω των χειρουργείων, της κορτιζόλης, του στρες και του άγχους, το βλέπω πάρα πολύ διαφορετικό. Φαίνονται οι γραμμούλες, είναι αφυδατωμένο, πολύ λεπτό. Ποτέ δεν το έχω ξαναδεί έτσι, ενώ είμαι 30 χρονών. Περιμένω να περάσει 1-1,5 μήνας να επανέλθω και μετά να κάνω τα δικά μπας και το επαναφέρω», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε η Σοφία Φυρού.

«Μετά από έναν χρόνο τεράστιας ταλαιπωρίας, μπορώ να πω επιτέλους ότι τελείωσα. Αν μου έλεγες πριν από έναν χρόνο ότι θα τα αντέξω όλα αυτά, δεν θα σε πίστευα. Σήμερα νιώθω πιο δυνατή από ποτέ. Δε με φοβίζει τίποτα πια, γιατί έμαθα πόση δύναμη κρύβω μέσα μου. Και είναι τεράστια. Δόξα τω Θεώ», έγραψε ακόμα ως λεζάντα στο βίντεο που ανέβασε στα social media.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σοφία Φυρού αναφέρεται δημοσίως στη μαστεκτομή που χρειάστηκε να κάνει για προληπτικούς λόγους. Μάλιστα, πρόσφατα εξομολογήθηκε ότι μετά την επέμβαση έμεινε για δυο μήνες χωρίς στήθος.