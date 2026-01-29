Σοφία Καρβέλα και Θανάσης Πανουργιάς σε κοινή έξοδο – «Με πήγε για σούσι για να τον βλέπω να σκρολάρει σε φωτογραφίες καυτών γυναικών»

Σοφία Καρβέλα και Θανάσης Πανουργιάς διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους. Αυτό αποτυπώθηκε και σε πρόσφατη ανάρτηση που έκανε η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, όταν μαζί με τον πρώην σύζυγό της, πήγαν σε εστιατόριο για σούσι. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά που φροντίζουν να μεγαλώσουν σωστά.

Η Σοφία Καρβέλα δημοσιοποίησε μια φωτογραφία του πρώην συζύγου της και έγραψε με χιουμοριστική διάθεση, πως ο Θανάσης Πανουργιάς κοιτούσε στο κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες άλλων γυναικών: «Η πρώην γυναίκα μου με πήγε για σούσι για να τον βλέπω να σκρολάρει σε φωτογραφίες καυτών γυναικών».

Η Σοφία Καρβέλα και ο Θανάσης Πανουργιάς γνωρίστηκαν το 2004 και μετά από τρία χρόνια σχέσης, το 2007, χώρισαν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα που τους έκανε να καταλάβουν ότι δεν μπορούν ο ένας μακριά από τον άλλον.

Στη συνέχεια πήραν την απόφαση να μετακομίσουν μόνιμα στη Νέα Υόρκη, την πόλη στην οποία σπούδαζε η Σοφία Καρβέλα. Τον Σεπτέμβριο του 2013 καλοσώρισαν το πρώτο τους παιδί, τον Νικόλα ενώ την Πρωταπριλιά του 2014 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο της Worth Street στη Νέα Υόρκη. Τον Ιανουάριο του 2016 ήρθε στη ζωή ο δεύτερος γιος τους, Νέστορας, γεμίζοντάς τους χαρά.

Οι φήμες περί χωρισμού ξεκίνησαν το 2020 όταν η Σοφία Καρβέλα πέρασε το καλοκαίρι της στην Ελλάδα παρέα με τους γιους, χωρίς τον Θανάση Πανουργιά. Μπορεί λοιπόν στο παρελθόν να αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα στη σχέση τους και να πήραν διαζύγιο, όμως φαίνεται πως ζουν πιο αγαπημένοι από ποτέ