Σοφία Κουνιά: «Αν δεν ήταν ο Βασίλης Μπισμπίκης, δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα»

Η ηθοποιός Σοφία Κουνιά πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη φλέβα» και έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, αποκαλύπτοντας τα πάντα για τη γνωριμία της με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη αλλά και τις αυτοσχέδιες βρισιές που έβαλε στο σενάριο, ενώ μίλησε και για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Η Σοφία Κουνιά ένωσε για δεύτερη φορά τις δυνάμεις με τον Γιάννη Οικονομίδη και αποκάλυψε τα πάντα για τη νέα τους συνεργασία στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη. Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Τρίτης (09.12.2025) στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Μου στέλνει το σενάριο μόλις το γράψανε… μου το στέλνει στη δουλειά και το πήρα θυμάμαι 09:30 το πρωί, το πρώτο draft, να το δω. Και μου είπε ότι τον ρόλο αυτόν τον είχε γράψει για μένα. Εξαρχής. Διάβασα όλο το σενάριο και τρόμαξα λίγο. Ειδικά το τέλος που είμαι λίγο βάρβαρη», είπε για τον ρόλο που υποδύεται στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη.

Μάλιστα, η Σοφία Κουνιά τόνισε ότι στη «Σπασμένη φλέβα» είχε πολλές σκηνές αυτοσχεδιασμού.

«Ο Γιάννης μου έλεγε “το ξέρεις το σενάριο. Τι θέλεις να κάνεις; Θέλεις να αποδομήσεις τον… Παυλάρα; Θέλεις να καταλάβει ο κόσμος ότι θα χάσει την καντίνα, ότι είσαι χρέη και τα λοιπά; Μίλα μισή ώρα, μίλα, πες ό,τι θες”. Πάντα είναι δικές μου οι βρισιές. Έχεις το σενάριο αλλά μπορεί να έχεις το σενάριο ξέρω ‘γω “κοπρίτη” κι εγώ αυτή τη λέξη να μην τη λέω. Οπότε δεν θα την πω πειστικά. Αλλά ας πούμε το “γίδι” το λέω. Οπότε θα το πω πιο πειστικά. Κατάλαβες;», πρόσθεσε για τις… αυτοσχέδιες βρισιές.

Παράλληλα, η Σοφία Κουνιά μίλησε και για τη γνωριμία της με την Μπέτυ Αρβανίτη, τονίζοντας ότι είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος.

«Τη γνώρισα, με αγκάλιαζε, με φίλαγε… μου είπε “συγχαρητήρια” εμένα η Μπέττυ Αρβανίτη. Είναι δοτικός άνθρωπος. Καλά όποιος είναι να παίξει με τον Γιάννη είναι παρέα. Έτσι; Θέλει ανθρώπους που φέρνουν και μια θετική ενέργεια…», είπε χαρακτηριστικά.

«Με τον Γιάννη Οικονομίδη έχουμε αποκλειστικό συμβόλαιο. Ήμουνα και στην “Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς”». Βρεθήκαμε σε ένα σπίτι κοινών γνωστών, κάνανε ένα πάρτι, αυτοί μένουν απέναντι από τον Γιάννη, εμένα ήταν φίλες μου και ήταν και μια κατάσταση που εγώ δεν ήθελα να πάω, ο Γιάννης δεν ήθελε να πάει, αλλά τελικά πήγαμε. Η τύχη παίζει ρόλο. Αν είσαι τυχερός… Βρεθήκαμε εκεί, βαριόμασταν λιγάκι, μιλάγαμε… μιλήσαμε κάνα τέταρτο. Τελείωσε το πανηγύρι, τελείωσε το πάρτι, έφυγα. Αυτό έγινε το… το Γενάρη του ’18.

Αργότερα, πήρε μια φίλη τηλέφωνο, να πάρει διαπιστευτήρια, να ρωτήσει αν είμαι “τρελή”, που πάει να μπλέξει…», είπε με χιούμορ. Και μετά από μια βδομάδα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “γεια σου, είμαι ο Γιάννης Οικονομίδης, με θυμάσαι; θέλω να παίξεις στην ταινία μου”», δήλωσε ακόμα η Σοφία Κουνιά.

«Ήταν εξαιρετικοί και ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Βίκυ Παπαδοπούλου. Καταπληκτικοί άνθρωποι. Καλά και επειδή εμένα όλες μου οι σκηνές ήταν με το Βασίλη, αν δεν ήταν εκείνος, δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα. Γιατί είναι πολύ γενναιόδωρος, είναι δοτικός, δεν είναι ανταγωνιστικός, σε βοηθάει, σε κάνει να νιώθεις άνετα… τα πάντα. Δηλαδή… χωρίς το Βασίλη δεν θα έβγαινε η “Μπαλάντα”», είπε για την πρώτη της συνεργασία με τον Βασίλη Μπισμπίκη.