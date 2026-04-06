Σοφία Κουρτίδου: Με το σώμα μας δεν πρέπει να είμαστε σε μάχη αλλά σε ειρήνη

«Νιώθουμε ότι είναι τόσο καρμικό αυτό που έχουμε, που ο χρόνος είναι πολύ σχετικός για να το περιγράψει», δήλωσε για τη σχέση της με τον Γιάννη Σεβδικαλή
Η Σοφία Κουρτίδου έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε τόσο για τον έρωτά της με τον Παραολυμπιονίκη, Γιάννη Σεβδικαλή, όσο και με τη μάχη που έχει δώσει με το βάρος της.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα (06.04.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε σε πολλούς τομείς της ζωής της. Μεταξύ άλλων, η Σοφία Κουρτίδου ανέφερε ότι σπούδασε ψυχολογία στο ΑΠΘ, ενώ για τον αγαπημένο της είπε ότι αυτό που έχουν είναι καρμικό. 

«Όταν συναντηθήκαμε ήμουν σαν ένα καρτούν που ανοίγει το στόμα. Νιώθουμε ότι είναι τόσο καρμικό αυτό που έχουμε, που ο χρόνος είναι πολύ σχετικός για να το περιγράψει», εξομολογήθηκε για τη γνωριμία και τη σχέση της με τον σύντροφό της, Παραολυμπιονίκη, Γιάννη Σεβδικαλή.

«Σήμερα, πριν έρθω εδώ, σκεφτόμουν τι να φορέσω. Η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν να βάλω κάτι μαύρο, να με κόβει.

Γιατί να διαλέξω να φορέσω κάτι που θα με κάνει αδύνατη και όχι κάτι θα με κάνει χαρούμενη», είπε ακόμα και παράλληλα σχολίασε μία ανάρτηση που είχε κάνει πριν μερικές μέρες, στην οποία αποκάλυπτε ότι είναι 100 κιλά.

«Είναι σημαντικό το να μπορεί να βρει κανείς το “σπίτι” του. Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται», είπε.

«Η παχυσαρκία είναι νόσος, όπως οι διατροφικές διαταραχές. Το να γιορτάζουμε την ύπαρξή μας και να την αποδεχτούμε, δεν σημαίνει ότι κάποιος θα ήθελε να παραμείνει σε αυτό. Η απώλεια κιλών είναι αποτέλεσμα μίας διαδικασίας.

Το αδύνατο που όλοι επαινούν, μπορεί για σένα να είναι μία κακή περίοδος. Οι διατροφικές διαταραχές έχουν να κάνουν με το να κρυβόμαστε», δήλωσε η Σοφία Κουρτίδου.

«Με το σώμα μας δεν πρέπει να είμαστε σε μάχη αλλά σε ειρήνη», πρόσθεσε.

