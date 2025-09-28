Σοφία Μανωλάκου: «Έχω μια περίεργη αίσθηση της ανεξαρτησίας, γι’ αυτό και δεν έχω νιώσει την επιθυμία να κάνω παιδί»

«Είναι και ένα είδος φόβου, γιατί για να φέρεις στον κόσμο μια ζωή θα πρέπει να την κάνεις ευτυχισμένη», λέει η Σοφία Μανωλάκου.

Συνέντευξη στην εφημερίδα On Time έδωσε η Σοφία Μανωλάκου μιλώντας για τον χωρισμό των γονιών της και το γεγονός πως δεν θέλει να κάνει παιδί.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια εξήγησε πως οι γονείς της χώρισαν τελείως πολιτισμένα με αποτέλεσμα να μην τους δημιουργηθούν τραύματα.

Έχεις μεγάλη αδυναμία στον πατέρα σου Πολυζώη, ο οποίος ζει στις Κροκεές, στη Σπάρτη, και έχει διατελέσει για πολλά χρόνια αντιδήμαρχος του χωριού. Έχεις κι έναν αδελφό μικρότερο, τον Παναγιώτη. Στην Αθήνα ζει η μητέρα σου Αριάδνη. Πώς ήταν για σένα ο χωρισμός των γονιών σου;

Χώρισαν όταν ήμουν 11 χρονών. Και πήγα να μείνω με τον μπαμπά μου και τον αδελφό μου στις Κροκεές. Έζησα εκεί μέχρι τα 17 μου και μετά επέστρεψα στην Αθήνα για να σπουδάσω. Ο χωρισμός τους έγινε ομαλά, πολύ προσεκτικά και με ωραίο τρόπο, οπότε δεν μας άφησε τραύματα ή το «στίγμα των χωρισμένων γονιών». Έχω πολύ καλή σχέση και με τη μητέρα μου.

Μήπως ο χωρισμός των γονιών σου, όσο πολιτισμένος κι αν ήταν, σε επηρέασε και δεν θέλησες να αποκτήσεις παιδί;

Όχι, καμία σχέση. Έχω μια περίεργη αίσθηση της ανεξαρτησίας, γι’ αυτό και δεν έχω νιώσει την επιθυμία να κάνω παιδί, παρότι αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Έχω ανίψια, βαφτιστήρια, χαίρομαι πάρα πολύ και με αγαπάνε και τα αγαπώ κι εγώ πάρα πολύ. Επίσης, είναι και ένα είδος φόβου, αν θα ήμουν καλή εγώ, γιατί για να φέρεις στον κόσμο μια ζωή θα πρέπει να την κάνεις ευτυχισμένη. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ αυτό σκέφτομαι. Βέβαια, όλοι μου λένε ότι, άμα το κάνεις, βρίσκεις τον τρόπο, αλλά εμένα αυτό με φοβίζει. Και ο Σπύρος έχει την ίδια γνώμη, οπότε γι’ αυτό δεν το έχουμε κάνει.