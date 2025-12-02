Σοφία Μουτίδου: Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή, το υπόλοιπο το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου

Η Σοφία Μουτίδου πήρε θέση κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Real View» στη συζήτηση που άνοιξε για το «Me Too», με αφορμή δηλώσεις της Ελένης Ροδά, σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονταν στο παρελθόν περιστατικά παρενόχλησης.

Η Σοφία Μουτίδου ήταν η πρώτη που τοποθετήθηκε πάνω στα σχόλια της αγαπημένης ηθοποιού, λέγοντας: «Και η Ελένη Ροδά και πάρα πολύς κόσμος επιθυμεί να μην δώσει έκταση σε κάποια θέματα για αυτονόητους λόγους. Είπε “και τι έγινε; Δεν κάναμε κι έτσι τότε που μας έβαζαν χέρι”».

Σε αυτό το σημείο, η Ελίνα Παπίλα μοιράστηκε τη δική της οπτική: «Αισθάνομαι ότι είτε μας την πέσουν λίγο πιο πικάντικα ή έντονα για κάποιο λόγο, υπερβάλλουμε».

Σε εκείνο το σημείο η Σοφία Μουτίδου πήρε και πάλι τον λόγο: «Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που λες. Κόκκινο πανί είναι αυτό που λες. Τι θα πει “λίγο” και “πολύ” και “όχι”; Ο καθένας έχει το ένστικτό του και ξέρει πολύ καλά πότε κάποιος παραβιάζει τα όριά του».

Και συνέχισε, βάζοντας το θέμα σε προσωπική βάση: «Υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο να μην παραβίασε κανείς τα όρια της κας Ροδά. Ούτε εμένα μου τα παραβίασε κανείς. Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή και ό,τι αυτό σημαίνει το υπόλοιπο το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου, δεν είχα το “πέσιμο” αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβλεπα χυδαιότητες και κορίτσια να φοβούνται και να το βουλώνουν και να μην μιλάνε για να μην…».

Η συζήτηση συνεχίστηκε με ένταση και πολλαπλές οπτικές, επιβεβαιώνοντας ότι το θέμα του MeToo εξακολουθεί να χωράει πολλές, δύσκολες αλλά απαραίτητες τοποθετήσεις.

