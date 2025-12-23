Σοφία Μουτίδου: Το καυστικό σχόλιο για την απόλυση του Στέφανου Παπαδόπουλου – «Δεν κατηγορούμε το πρώτο όνομα, θα φάμε σκ@@@»

Στο επίκεντρο της εκπομπής Real View του OPEN, το βράδυ της Δευτέρας (22.12.2025), έπεσε και η δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Στέφανο Παπαδόπουλο. Η Σοφία Μουτίδου τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο για την απόλυση του νεαρού τραγουδιστή.

Μετά την μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Στέφανος Παπαδόπουλος απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε. Η Σοφία Μουτίδου χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ενέργεια ως άδικη, λέγοντας πως στην χώρα μας μάλλον δεν «γίνεται» να καταγγείλεις ένα πρώτο όνομα.

«Μήπως αυτός είναι και ο τίτλος; Δηλαδή εγώ όταν το είδα, μου φάνηκε τίτλος. “Δεν κατηγορούμε το πρώτο όνομα στην Ελλάδα”. Γι’ αυτό χάνεις τη δουλειά σου. Αυτός δεν είναι και ο φόβος που μας κρατάει πίσω; Ότι δεν κατηγορώ κάποιον που είναι φουλ μπροστά, γιατί μετά θα φάω σκ@@@. Θα είμαι στα αζήτητα;», αναρωτήθηκε αρχικά η ηθοποιός.

«Εγώ στεναχωριέμαι για όλα τα νέα παιδιά ιδίως, που βλέπουν τέτοια πράγματα να συμβαίνουν και τους κόβονται τα ποδάρια. Τους κόβονται τα ποδάρια και λένε “άρα όταν μου συμβεί κάτι, θα υπάρχει κάποιος εκεί να με υποστηρίξει;”», σχολίασε με τη σειρά της η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Όχι απλά δεν θα υπάρχει, επιβεβαιώνεται ότι θα με διώξει… γιατί σαν αιτιολογία, το πρώτο όνομα δεν το κατηγορούμε. […] Να πούμε στον κύριο Σαρδελή ότι το πρώτο όνομα στην Ελλάδα φυσικά και μπορεί να κατηγορείται. Είτε ονομάζεται Μαζωνάκης είτε είναι ο Λιγνάδης, που ήταν διευθυντής στο Εθνικό… είτε είναι πολύ μεγάλα στελέχη, πρώην πρωθυπουργός, νυν υπουργός, να είναι υπεύθυνος για τα Τέμπη… τα πρώτα ονόματα μπορούν να κατηγορηθούνε. Και δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο θα χάσουν τη δουλειά τους. Να το ξέρουμε απλώς, ότι μπορούμε να κατηγορούμε τα πρώτα ονόματα.

Το ότι τιμώρησε αμέσως κάποιον γιατί κατηγόρησε το πρώτο όνομα, απλά βάζει ακόμη ένα τουβλάκι στο οικοδόμημα αυτό που λέγεται “Μη μιλάς, θα χάσεις τη δουλειά σου”.[…] Είναι αναχρονιστικό. “Θες να γίνεις ηθοποιός και μιλάς έτσι; Θες να κάνεις αυτό και μιλάς;” Δεν θα πας μπροστά», κατέληξε η Σοφία Μουτίδου.