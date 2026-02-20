Σοφία Παυλίδου για Χρήστο Φερεντίνο: Ένα διαζύγιο δεν μπορεί να είναι αναίμακτο, υπάρχει θυμός

Η Σοφία Παυλίδου έκανε μία σπάνια αναφορά στο διαζύγιό της από τον πρώην σύζυγό της, Χρήστο Φερεντίνο, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι δεν της αρέσει να προβάλλει την προσωπική της ζωή στα φώτα της δημοσιότητας.

Η γνωστή ηθοποιός την Παρασκευή (20.02.2026) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Kατερίνα» και μίλησε για όλα. Μάλιστα, η Σοφία Παυλίδου μίλησε για τον χωρισμό της από τον Χρήστο Φερεντίνο και παραδέχτηκε ότι δεν ήταν από την πρώτη στιγμή του διαζυγίου καλή η σχέση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε μία δεκαετία τώρα χωρισμένοι με τον Χρήστο. Θα ήταν ψέμα να πω ότι από την πρώτη στιγμή ήταν καλή η σχέση… Ουσιαστικά και εγώ και τα παιδιά μας έχουν αξιοπρέπεια, γιατί πολύ γρήγορα αφήσαμε θυμούς, εγωισμούς, όλα αυτά στην άκρη. Είναι ωραίο και είναι και το πιο σώφρον να κάνεις και ειδικά όταν έχεις δύο παιδιά. Και επειδή η αγάπη είναι ο Θεός μας, αφήσαμε την αγάπη να υπερισχύσει και έτσι έγιναν όλα τέλεια», εξομολογήθηκε για τον Χρήστο Φερεντίνο.

«Σίγουρα κάποιος από τους δύο σε σημεία θα έκανε πίσω και θα καταπιέστηκε, αν θες, αλλά κοινός μας στόχος ήταν να τα αφήσουμε όλα αυτά πολύ γρήγορα έξω, γιατί ένα διαζύγιο δεν μπορεί να είναι αναίμακτο. Σίγουρα θα υπάρχει και ένας θυμός», πρόσθεσε η Σοφία Παυλίδου.

Επίσης η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε και για την προσωπική της ζωή, αναφέροντας ότι δεν της αρέσει να την προβάλλει δημοσίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θέλω να προβάλλω την προσωπική ζωή μου, γιατί ακόμα και με τον Χρήστο, ήταν επώνυμος ο άνθρωπος οπότε μαθεύτηκε, ήταν γνωστή, αλλά δεν ήταν κάτι που προβάλαμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Σε αυτή τη δεκαετία δεν υπήρξε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να πάρει και μία προβολή. Δεν μου είχε δημιουργηθεί η ανάγκη να κάνω κάτι… να δεσμευτώ με έναν άνθρωπο. Ίσως γιατί ήταν πολλά τα χρόνια που ήμουν με τον Χρήστο, γύρω στα 18 χρόνια και ήμουν με έναν άνθρωπο από πολύ μικρή ηλικία…Τώρα τελευταία όμως, ναι, είμαι σε σχέση, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Είμαι καλά, περνάω ωραία», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Είμαι γενικά σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη η Σοφία Παυλίδου.