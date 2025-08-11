Σοφία Σεϊρλή: Ο κόσμος του θεάτρου αποχαιρετά την αγαπημένη ηθοποιό – «Σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, δεν με άκουσες»

Η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε την Κυριακή (10.08.2025) ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας και ο θάνατό της έχει σκορπίσει πόνο και θλίψη σε ολόκληρο τον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Μετά τη δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης του θανάτου της γνωστής ηθοποιού, πλήθος ηθοποιών θέλησε να αποχαιρετίσει δημοσίως τη Σοφία Σεϊρλή που χάθηκε σε ηλικία 77 ετών. Ανάμεσα στα πρόσωπα που την αποχαιρέτησαν μέσω των social media ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μυρτώ Αλικάκη και ο Θοδωρής Ρωμανίδης.

Η Σοφία Σεϊρλή κατάφερε να χτίσει λαμπρή καριέρα της στον χώρο της υποκριτικής τέχνης και ήταν πολλοί αγαπητοί σε όλους τους συναδέλφους της.

«Σοφάκι μου, υπέροχο πλάσμα αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο, τι πλήγμα ήταν αυτό! Το χιούμορ και το χαμόγελο σου, το θείο παίξιμο στους ρόλους σου πως να το σβήσω από την ψυχή μου… Καλή μου φίλη, φεύγεις πρώρα κι άδικα…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας σε ανάρτησή του στο Instagram για την ηθοποιό που έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου παραθέριζε.

«Σοφία μου αγαπημένη», έγραψε λακωνικά η Μυρτώ Αλικάκη, δημοσίευοντας παράλληλα μία φωτογραφία με τις δυο τους από την εποχή που υποδύονταν τις καλόγριες στη δραματική σειρά του MEGA, «Μαύρο ρόδο».

«Η Σοφία Σεϊρλή, δεν είναι πια μαζί μας. Εχθές Κυριακή, πνίγηκε στους Φούρνους. Μια κυρία, με Κ κεφαλαίο. Όποτε συναντιόμασταν μου μιλούσε με μια ευγένεια σπάνια. Με σεβασμό. Και ας γνωριζόμασταν ελάχιστα.

Και τρελαίνομαι με την σύμπτωση. Ακριβώς πριν 2 χρόνια, χάθηκε και ο γιος του Οδυσσέα Σταμούλη στους Φούρνους. Από πνιγμό και εκείνος. Πόσος πόνος, πόσος. Ελλάδα, η χώρα που περιτριγυρίζεται από θάλασσες, αλλά έχει ρεκόρ πνιγμών.

Καλό σου ταξίδι Σοφία μας», έγραψε ο Θοδωρής Ρωμανίδης στο Instagram.

«Σοφία μου, αγάπη μου… Έφυγες κυρά μου και χάνεται μαζί σου μια πίστη που είχα για τη χαρά και τη ζωντάνια που ανακαλύπτει ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει… Δε θα σε αφήσω όμως να χαθείς, είσαι κοντά μου», ήταν το δημόσιο μήνυμα του Άγγελου Μπούρα για τον χαμό της Σοφίας Σεϊρλή.

«Είναι τόσα πράγματα στον κόσμο που δεν χωράει ο νους μας. Κυρίως πώς οι άνθρωποι έρχονται στις ζωές μας και πως φεύγουν το ίδιο ξαφνικά. Στην περίπτωση της Σοφίας ίσως αυτό να ήταν προδιαγεγραμμένο. Είχε αυτή την εφηβική ορμή. Σαν να ανοίγει ξαφνικά μια πόρτα κι έπειτα να κλείνει με δύναμη. Ανεξάρτητη, παλιά ψυχή.

“Την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμα καλύτερες!”. Παρ’ όλα αυτά Σοφία, μένει μόνο η ανάμνηση της φωνής σου κάθε φορά που έλεγες

“Και λέω πως είμαι ακέριος (ακέραιος) άνθρωπος και μόνος”. Κι εκείνο το ποίημα που “έστελνες” από σκηνής στη μάνα σου,

που την έχασες μικρό παιδί, και τώρα θέλουμε να πιστεύουμε πως θα σ’ έχει αγκαλιά. Αντίο», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μάνος Καρατζογιάννης.

Συγκλονιστική είναι και η ανάρτηση της Κατερίνας Μαραγκού, που αναφέρεται στο τραγικό τέλος της φίλης και συναδέλφου της.

«Χτύπησε το τηλέφωνο στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί. Δεν κατάλαβα, τα έχασα, λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, ή στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία.

Δεν με άκουσες. Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια, τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας.

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτογραφία που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες, στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ. Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες… Σήμερα γιατί δεν το έκανες», έγραψε η Κατερίνα Μαραγκού.

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα… Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…», έγραψε ο Νίκος Χατζόπουλος.

Ανάρτηση για τη Σοφία Σεϊρλή έκανε και η Σεμίνα Διγενή στο Facebook, αναδημοσιεύοντας μία παλαιότερη συνέντευξη που της είχε δώσει η ηθοποιός το 2023.

