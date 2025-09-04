Sold out η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο: Εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια

Δεν χρειάστηκε παρά ένα λιτό teaser βίντεο, με μόνο την ημερομηνία και τον χώρο, για να προκαλέσει «σεισμό». Ο ΛΕΞ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μία μεγάλη συναυλία στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Η ζήτηση ήταν τεράστια. Το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025), μόλις αναρτήθηκε το βίντεο στα social media για την συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές έσπευσαν στην πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων.

Η ουρά αναμονής ξεπέρασε τους 39.000 χρήστες, πολλοί εκ των οποίων περίμεναν έως και οκτώ ώρες χωρίς να προλάβουν θέση. Με χωρητικότητα γύρω στις 30.000, το στάδιο «γέμισε» online πριν καν βραδιάσει.

Νέα συναυλία στον ορίζοντα;

Η διοργανώτρια εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα ότι η συναυλία είναι sold out, ευχαριστώντας το κοινό. Όμως η τεράστια ζήτηση ανοίγει ήδη τη συζήτηση για δεύτερη ημερομηνία, όπως είχε συμβεί τον Ιούνιο στην Αθήνα, όταν ο ΛΕΞ έδωσε δύο διαδοχικά live στο ΟΑΚΑ μπροστά σε περισσότερους από 120.000 θεατές – ρεκόρ για την ελληνική ραπ σκηνή.

Η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη έρχεται τρία χρόνια μετά το προηγούμενο εκρηκτικό live στο ίδιο στάδιο, λίγο μετά την ιστορική εμφάνισή του στη Νέα Σμύρνη. Ο ράπερ που γεμίζει στάδια συνεχίζει και εκτός συνόρων: στις 24 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί στο Βερολίνο, στο Festsaal Kreuzberg, επίσης σε sold out συναυλία.