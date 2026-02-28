Σόλων Τσούνης: «Το βρίσκω πολύ υγιές να είσαι μόνος σου και να περνάς καλά»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Παρασκευής (27/2/2026) ο Σόλων Τσούνης, με τον ηθοποιό να δίνει μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αθηναϊδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός, Σόλων Τσούνης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μοναξιά και στο πώς ο ίδιος έχει επιλέξει να την απολαμβάνει.

«Φταίει και λίγο η δουλειά, φταίει και λίγο η δουλειά μου. Δεν το βρίσκω καθόλου προβληματικό, ίσα ίσα το βρίσκω πολύ υγιές να είσαι μόνος σου και να περνάς καλά. Στην καραντίνα ήταν μια ειδική συνθήκη», είπε αρχικά ο Σόλων Τσούνης.

Ο Σόλων Τσούνης πρόσθεσε επίσης: «Τα διαχωρίζω λίγο, δηλαδή μπορεί να είσαι συντροφικός άνθρωπος αλλά συγχρόνως να είσαι και μοναχικός. Εγώ, για εμένα, θα έλεγα ότι προτιμώ να είμαι μόνος από το να έχω μια κακή συντροφιά. Θέλω να έχω φίλους που να είναι πραγματικοί φίλοι, αλλιώς δεν θέλω. Έτσι είμαι και νομίζω το έχω πάρει από τη μητέρα μου».