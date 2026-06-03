Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε δύο μηνών και το γιόρτασε με μία τρυφερή φωτογραφία

Δύο μηνών έγινε σήμερα (3/6/2026) η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου και η γνωστή παρουσιάστρια δεν δίστασε να ανεβάσει μια σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό της στο instagram.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου, λοιπόν, λίγες ώρες μετά το τέλος της εκπομπής της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της ως μητέρα και την μοναδική αυτή μέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη φωτογραφία που ανέβασε η παρουσιάστρια φαίνεται η μικρή της κόρη ξαπλωμένη πάνω σε μια απαλή κουβέρτα, ενώ δίπλα της βρίσκεται μια αναμνηστική κάρτα που αναγράφει «2 Months Old», σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση δύο μηνών από τη γέννησή της.

«Σήμερα η κόρη μου γίνεται 2 μηνών, ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μετά γιατί έχω πάρει αυτές τις καρτούλες για τη φωτογράφηση που κάνουν κάθε μήνα, της έχω κάνει και ανά εβδομάδα. Να της βάλω ωραίο ρουχαλάκι να της κάνω ανάλογα….», είπε η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της με την Δάφνη Μπόκοτα να απαντάει χιουμοριστικά: «Εμένα σήμερα ο γιος μου μπαίνει στον στρατό».