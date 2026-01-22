Σωτήρης Λαμάι: «Ο γιος μου είναι στο φάσμα του αυτισμού, το μάθαμε όταν ήταν 2 χρονών»

Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το γεγονός πως ο γιος του βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, κάτι με το οποίο διαγνώστηκε ότα έγινε 2 χρονών, μίλησε από καρδιάς ο Σωτήρης Λαμάι στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μίχο και στο νέο επεισόδιο του vidcast που παρουσιάζει στο Youtube.

«Ο γιος μου είναι 11 χρονών. Θα έλεγα ότι έχω ευλογία και κατάρα από τον Θεό. Είναι στο φάσμα του αυτισμού, το μάθαμε όταν ήταν 2 χρονών. Πηγαίνει σε ειδικό σχολείο και φεύγουμε τώρα για Ιταλία για να κάνουμε μια θεραπεία για το παιδί και να μπορέσει να είναι τελείως ανεξάρτητος και λειτουργικός στην κοινωνία» εξομολογήθηκε αρχικά ο επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του Survivor, Σωτήρης Λαμάι.

«Δεν είναι εύκολο για έναν γονιό. Στην αρχή στεναχωρηθήκαμε, είχαμε κλάματα πολλά, πολλές σκέψεις, αυπνίες, εφιάλτες. Θα έλεγα σε όσους γονείς έχουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, να έχουν υπομονή, κουράγιο, να τους δίνει δύναμη ο Θεός και να μην απογοητεύονται».

«Ο Θεός ξέρει τι μπορείς να αντέξεις και για αυτό σου δίνει όσα σου δίνει. Καλό είναι να το αποδεχτείτε και να πάτε σε ειδικούς γιατρούς, να κάνετε το καλύτερο για το παιδί σας. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που έχουν ή την «ατυχία». Να παλεύουν μέρα, νύχτα” πρόσθεσε, ακόμα, ο Σωτήρης Λαμάι στη νέα του συνέντευξη.