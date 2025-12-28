Σώτης Βολάνης: Μπορεί να μου έφυγαν και 600.000 – 700.000 για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετάνιωσα

Ο Σώτης Βολάνης έδωσε μία τηλεοπτική συνέντευξη και ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τα χρήματα που πέρασαν από τα χέρια του και ομολόγησε ότι ξόδεψε υπέρογκα ποσά προκειμένου να αγοράσει ένα ακριβό αυτοκίνητο.

Όπως δήλωσε ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και στον Κωνσταντίνο Βασάλο με τα πρώτα χρήματα που κέρδισε αγόρασε ένα σπίτι, Επίσης, ο Σώτης Βολάνης αναφέρθηκε και στην πίστη του στον Θεό.

«Tο όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. Δηλαδή ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή που το λέω. Κλάμα, πήγαινα μόνος μου στην εκκλησία και έλεγα “Θεέ μου, τι έκανα;”. Για το “Πόσο μου λείπεις” εμπνεύστηκα από τους γονείς μου, που μου έλειπαn όταν ζούσα στο Ντουμπάι, όπως μου έλειπαν οι φίλοι και οι παρέες μου», δήλωσε ο Σώτης Βολάνης.

«Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλα από το τραγούδι πήρα σπίτι. Πολλά λεφτά έδωσα και στα αμάξια, χαλάλι τους. Πολλά, άλλαζα κάθε δυο εβδομάδες, κάπου αγανάκτησαν και οι γονείς μου. Μπορεί να μου έφυγαν και 600.000 – 700.000 για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετάνιωσα», παραδέχτηκε ο γνωστός τραγουδιστής σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Επίσης, ο Σώτης Βολάνης μίλησε και για τα χρήματα που έχασε στο παρελθόν.

«Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ κοντά στον Θεό γιατί μου έχει δώσει σημάδια. Είχα χάσει κάποια λεφτά, τρία χρόνια πριν κάνω τον πρώτο μου δίσκο, για παράδειγμα. Άφησα το σακάκι που είχα μέσα κάποια βέλγικα λεφτά στο ταξί και τα έχασα. Στρέφω το κεφάλι μου στον ουρανό και λέω με δάκρυα “Θεέ μου, μια μέρα, δωσ’ τα μου χιλιαπλά”. Και μου τα δίνει, δεν είναι σημάδι αυτό;», ανέφερε ο Σώτης Βολάνης.