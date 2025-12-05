Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Τζακ Νίκολσον με τα παιδιά του μετά από έναν χρόνο

Για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο ο Τζακ Νίκολσον εμφανίστηκε δημόσια, ποζάροντας με την κόρη του Λορέιν και τον γιο του Ρέι. Η σπάνια οικογενειακή στιγμή δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.

Ο 88χρονος σταρ του Χόλιγουντ Τζακι Νίκολσον έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ζει κοντά στην οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Σχεδόν ένα χρόνο μετά εμφανίστηκε χαμογελαστός δίπλα στα παιδιά που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρ.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail, «ο Τζακ είναι καλά, χαίρεται που μένει μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ και απλώς απολαμβάνει τον χρόνο με την οικογένειά του. Του αρέσει να είναι με τα παιδιά του και είναι πολύ κοντά τους».

Η προηγούμενη δημόσια εμφάνισή του είχε γίνει σχεδόν πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο, στο πάρτι του SNL 50. Το 2024 ο φακός τον είχε εντοπίσει σε έξοδο στο Μπέβερλι Χιλς με μπαστούνι, ενώ το 2021 είχε πάει σε αγώνα των LA Lakers με τον γιο του Ρέι, γεγονός που είχε σχολιαστεί ιδιαίτερα από τους θαυμαστές.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στο «How Do You Know» το 2010.

Η τελευταία εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ρομαντική κωμωδία «How Do You Know» του 2010, με συμπρωταγωνιστές τους Όουεν Γουίλσον (Owen Wilson) και Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon). Το 2017 φήμες τον ήθελαν να επιστρέφει για να πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ της γερμανικής κωμωδίας «Toni Erdmann», ωστόσο, ο ηθοποιός δεν προχώρησε στην συνεργασία.