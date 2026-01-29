Spheyiaa: «Δεν θέλω να εμπορευματοποιήσω το πρόσωπο μου, το όνομα μου»

Mε αφορμή τη συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, η τραγουδίστρια Spheyiaa, βρέθηκε καλεσμένη σήμερα (29/1/2026) στο Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, όπου και εξήγησε γιατί νιώθει ασφάλεια πίσω από το καλλιτεχνικό της όνομα.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η τραγουδίστρια Spheyiaa, που αποκόπτει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαφοροποιεί την προσωπική της ζωή από την επαγγελματική της μέσω της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να με αποκαλείτε Spheyiaa καλύτερα. Γιατί νιώθω ότι, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να συστηθείς ως καλλιτέχνης με τη μουσική σου, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ταυτότητα, ένα πρόσωπο. Άλλη είναι η Γεωργία στον έξω κόσμο» υπογράμμισε, αρχικά, η νεαρή ερμηνεύτρια.

«Βασικά νιώθω ότι μέσα από τη μουσική σου δίνεις κάποιο χαρακτήρα αλλά πρέπει κάπως να προστατεύεις τον προσωπικό σου χώρο και την ελευθερία σου. Είναι και μια ωραία διαδικασία. Έχει να κάνει και με το brand, δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος πλέον παίρνει αυτή την τάση».

«Επειδή δεν θέλω να εμπορευματοποιήσω το πρόσωπο μου, το όνομα μου, προτιμώ να το κάνω έτσι. Είμαι γω, σίγουρα, όλα τα κομμάτια είναι βιωματικά. Το “Χίλια κομμάτια” κατατάσσεται σίγουρα στην ποπ και έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε ένα παραμυθένιο ύφος, ταυτόχρονα είναι φτιαγμένο και δομημένο για την Eurovision» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Spheyiaa στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην ΕΡΤ.