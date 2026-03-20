Spider-Man: Brand New Day – Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας έγινε το δημοφιλέστερο όλων των εποχών με 718,6 εκατ. προβολές σε 24 ώρες

Όπως επιστρέφει ο Τομ Χόλαντ στην νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day, έτσι επιστρέφει και η προσοχή κυριολεκτικά όλου του κόσμου στην ταινία, πριν καν αυτή βγει στους κινηματογράφους, με το τρέιλερ να συγκεντρώνει αριθμό – ρεκόρ στις προβολές. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει οριστεί για τις 31 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» το «Spider-Man: Brand New Day» έχει αναδειχθεί πλέον στο τρέιλερ με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τη Sony, αφού το στούντιο αναφέρει ότι το τρέιλερ της ταινίας έφτασε τα 718,6 εκατομμύρια προβολές από την κυκλοφορία του την Τετάρτη (18/3/2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρειάστηκαν μόλις οκτώ ώρες για να ξεπεράσει τις 365 εκατομμύρια προβολές του Deadpool & Wolverine πριν από δύο χρόνια. Για λόγους σύγκρισης, το πρώτο τρέιλερ του Spider-Man: No Way Home του 2021 έφτασε τα 355,5 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 24 ώρες. Συνέχισε να γίνεται η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία της Sony με 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η πρόσφατη τετράδα τρέιλερ του Avengers: Doomsday ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές συνολικά, αν και αυτό ήταν αθροιστικό με την πάροδο του χρόνου, όχι μόνο σε 24 ώρες.

Η νέα ταινία είναι του σκηνοθέτη Destin Daniel Cretton, ο οποίος σκηνοθέτησε το «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» για τη Marvel. Οι Jon Bernthal, Mark Ruffalo και Sadie Sink είναι μεταξύ των νέων προσώπων στο καστ της σειράς Spider-Man, ενώ επιστρέφουν οι βασικοί πρωταγωνιστές της σειράς, Zendaya και Jacob Batalon. Το σενάριο είναι των βασικών σεναριογράφων του Spider-Man, Chris McKenna και Erik Sommers.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση της νέας ταινίας εκτυλίσσεται τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του «No Way Home»: «Ο Peter Parker ζει πλέον μόνος, έχοντας διαγράψει τον εαυτό του από τη μνήμη όλων όσων αγαπά. Δίνοντας μάχη με το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πια το όνομά του, έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προστασία της πόλης του. Όμως καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται, η πίεση πυροδοτεί μια απρόσμενη σωματική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ώρα που ένα νέο, παράξενο μοτίβο εγκλημάτων οδηγεί στην εμφάνιση μιας από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».

Ο πρωταγωνιστής, Τομ Χόλαντ, είχε δηλώσει προηγουμένως στο The Hollywood Reporter για την επιστροφή του: «Είναι μια συνεργατική διαδικασία. Οι πρώτες συναντήσεις αφορούσαν το ερώτημα: «Γιατί να το ξανακάνουμε αυτό;» Και νομίζω ότι βρήκαμε τον λόγο. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε όσον αφορά τη δημιουργική πλευρά».