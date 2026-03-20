Lifestyle

Spider-Man: Brand New Day – Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας έγινε το δημοφιλέστερο όλων των εποχών με 718,6 εκατ. προβολές σε 24 ώρες

Χρειάστηκαν μόλις οκτώ ώρες για να ξεπεράσει τις 365 εκατομμύρια προβολές του Deadpool & Wolverine πριν από δύο χρόνια
Ο Τομ Χόλαντ ως Spiderman

Όπως επιστρέφει ο Τομ Χόλαντ στην νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day, έτσι επιστρέφει και η προσοχή κυριολεκτικά όλου του κόσμου στην ταινία, πριν καν αυτή βγει στους κινηματογράφους, με το τρέιλερ να συγκεντρώνει αριθμό – ρεκόρ στις προβολές. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει οριστεί για τις 31 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» το «Spider-Man: Brand New Day» έχει αναδειχθεί πλέον στο τρέιλερ με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τη Sony, αφού το στούντιο αναφέρει ότι το τρέιλερ της ταινίας έφτασε τα 718,6 εκατομμύρια προβολές από την κυκλοφορία του την Τετάρτη (18/3/2026).

Χρειάστηκαν μόλις οκτώ ώρες για να ξεπεράσει τις 365 εκατομμύρια προβολές του Deadpool & Wolverine πριν από δύο χρόνια. Για λόγους σύγκρισης, το πρώτο τρέιλερ του Spider-Man: No Way Home του 2021 έφτασε τα 355,5 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 24 ώρες. Συνέχισε να γίνεται η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία της Sony με 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η πρόσφατη τετράδα τρέιλερ του Avengers: Doomsday ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές συνολικά, αν και αυτό ήταν αθροιστικό με την πάροδο του χρόνου, όχι μόνο σε 24 ώρες.

Η νέα ταινία είναι του σκηνοθέτη Destin Daniel Cretton, ο οποίος σκηνοθέτησε το «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» για τη Marvel. Οι Jon Bernthal, Mark Ruffalo και Sadie Sink είναι μεταξύ των νέων προσώπων στο καστ της σειράς Spider-Man, ενώ επιστρέφουν οι βασικοί πρωταγωνιστές της σειράς, Zendaya και Jacob Batalon. Το σενάριο είναι των βασικών σεναριογράφων του Spider-Man, Chris McKenna και Erik Sommers.

Η υπόθεση της νέας ταινίας εκτυλίσσεται τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του «No Way Home»: «Ο Peter Parker ζει πλέον μόνος, έχοντας διαγράψει τον εαυτό του από τη μνήμη όλων όσων αγαπά. Δίνοντας μάχη με το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πια το όνομά του, έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προστασία της πόλης του. Όμως καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται, η πίεση πυροδοτεί μια απρόσμενη σωματική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ώρα που ένα νέο, παράξενο μοτίβο εγκλημάτων οδηγεί στην εμφάνιση μιας από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».

Ο πρωταγωνιστής, Τομ Χόλαντ, είχε δηλώσει προηγουμένως στο The Hollywood Reporter για την επιστροφή του: «Είναι μια συνεργατική διαδικασία. Οι πρώτες συναντήσεις αφορούσαν το ερώτημα: «Γιατί να το ξανακάνουμε αυτό;» Και νομίζω ότι βρήκαμε τον λόγο. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε όσον αφορά τη δημιουργική πλευρά».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
229
102
98
91
84
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Έλενα Παπαρίζου: Η ξαφνική ακύρωση εμφάνισής της και τα ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας της
Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Παπαρίζου τον Δεκέμβριο, δηλαδή περίπου τρεις μήνες πριν, είχε μείνει κάποιες μέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο γιατί είχε πάθει υπερκόπωση
Έλενα Παπαρίζου
Ο Ηλίας Βρεττός έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε εμφάνισή του σε μαγαζί στην Κύπρο – Τον χτύπησαν με μπουνιές αλλά «όλα είναι μια χαρά»
«Υπήρξε ένα περιστατικό με έναν θαμώνα αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα ατυχές περιστατικό», είπε ο τραγουδιστής
Ηλίας Βρεττός
Newsit logo
Newsit logo