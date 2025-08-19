Σπύρος Μπιμπίλας για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη: «Ήταν ορόσημο για τη ζωή μου»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας για όλους και για όλα σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1. Ο ηθοποιός και βουλευτής ξεκίνησε από τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ δεν αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την πολιτική.

«Η δίκη του Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για τη ζωή μου. Μου άλλαξαν πολλά ως προς το τι εμπιστοσύνη πρέπει να έχω στους ανθρώπους, να προσέχω τον εαυτό μου και όχι τους άλλους. Τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου θέλω να τα περάσω ευχάριστα και όχι δυσάρεστα» είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας και συνέχισε:

«Έδωσα μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε και είναι μεγάλο μάθημα ζωής. Ήθελα να κάνω αγωγές σε ανθρώπους που είπαν ψέματα για μένα και μίλησαν άσχημα αλλά αν το έκανα θα τους έδινα βήμα. Ενώ τώρα τους διέγραψα και προχωράω μπροστά».

«Για να πας καλύτερα τη ζωή σου, κάνεις ένα μεγάλο “Χ” και βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα μπροστά. Δείχνω μεγάλο σεβασμό στα παιδιά που τόλμησαν και μίλησαν. Έχω μιλήσει ανοιχτά για αυτούς που κάνουν τους Πόντιους Πιλάτους. Το τμήμα του λαού που δεν ψηφίζει και παριστάνει ότι δεν συμμετέχει, είναι κατάπτυστοι. Πρέπει όλοι να ψηφίζουν!».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Αυτοί που λένε πράγματα από εδώ και από εκεί και μετά λένε δεν θέλω να ανακατευτώ, είναι κατάπτυστοι για εμένα. Υπήρξαν άνθρωποι που δεν ξέρω αν μπορούν να με δουν καθαρά στα μάτια. Αισθανόμουν αναστάτωση, πίκρα και ήμουν υποχρεωμένος στα παιδιά που μίλησαν να κρατήσω στάση ηθική κατά τη δική μου άποψη».

Μέχρι πριν από το #metoo και πριν ασχοληθώ με την πολιτική, ήμουν για όλους το καλό παιδί. Τώρα δεν είμαι για όλους! Διαβάζω στο διαδίκτυο πράγματα τρομερά που ρίχνουν λάσπη χωρίς να σε ξέρουν σαν χαρακτήρα. Αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου αλλά σε κάποιους απαντάω για να τους σπάσω τα νεύρα».

Σχετικά με την περίοδο του #metoo, είπε: «Από το ξέσπασμα του #metoo δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Ήμουν πρόεδρος του ΣΕΗ εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Από τότε που έγινα πρόεδρος ξέσπασαν τρία μεγάλα γεγονότα. Το #metoo, ο κορονοϊός και το προεδρικό διάταγμα που μας κατέταξε ότι είμαστε απολυτήριο Λυκείου. Περιμένουμε το αποτέλεσμα του ΣτΕ για να ακυρωθεί αυτό το απαράδεκτο διάταγμα. Συνεχίζουν να με ψηφίζουν, τώρα είμαι αντιπρόεδρος και πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ».