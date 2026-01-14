Σπύρος Μπιμπίλας και Χρίστος Κούγιας συμφώνησαν εξωδικαστικά και έδωσαν τέλος στη διαμάχη τους

Σπύρος Μπιμπίλας και Χρίστος Κούγιας φαίνεται πως συναντήθηκαν και συμφώνησαν εξωδικαστικά, έτσι ώστε η υπόθεση να κλείσει χωρίς οι δυο τους να βρεθούν απέναντι στα δικαστήρια. Ο ηθοποιός και βουλευτής διεκδικούσε χρήματα για σχόλια που είχε κάνει ο Αλέξης Κούγιας σε βάρος του. Μετά τον θάνατο του ποινικολόγου, ο ίδιος είχε αρνηθεί να αποσύρει τη μήνυση που είχε καταθέσει.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε δώσει προ μηνών μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και είχε ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους δεν σκόπευε να βάλει τέλος σε αυτήν την υπόθεση, ακόμα και μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια. Ο Χρίστος Κούγιας, έλεγε τότε πως ο βουλευτής είχε προσφύγει για δεύτερη φορά στη δικαιοσύνη, όταν ο πατέρας του έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το πέρασμα του χρόνου φαίνεται πως εξομάλυνε τις σχέσεις τους. Ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε ότι ο ηθοποιός ζητούσε περίπου 250.000 ευρώ από τον δικηγόρο για ηθική βλάβη μετά από υποτιμητικά σχόλια που είχε κάνει για εκείνον.

Εν τέλει, μετά από νέα κρούση του Χρίστου Κούγια στον Σπύρο Μπιμπίλα, οι δυο πλευρές τα βρήκαν εξωδικαστικά και ο γιος του δικηγόρου -όπως ειπώθηκε στην πρωινή εκπομπή- φαίνεται πως του έδωσε κάποιο χρηματικό πόσο για να μην οδηγηθούν στις δικαστικές αίθουσες.

«Έχω μια φίλη που πλήρωσε το πρόστιμο του άντρα της, που πέθανε το 2000. Οι κληρονόμοι πληρώνουν αυτό που ξέχασε να πληρώσει… Δεν φταίνε τα παιδιά, αλλά είναι οι κληρονόμοι. Εγώ πάω με το νόμο. Δεν θα δείξω μεγαλοψυχία, γιατί ο Αλέξης Κούγιας με αντιμετώπισε σαν κάτι βρωμερό και με έβριζε επί έξι χρόνια» είχε πει παλαιότερα ο Σπύρος Μπιμπίλας.