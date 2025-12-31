Σταματίνα Τσιμτσιλή για Θέμη Σοφό: Υπάρχουν διακυμάνσεις, εύκολες περίοδοι και άλλες πιο δύσκολες στη σχέση μας

Για την μακρόχρονη κοινή ζωή με τον σύζυγο της, Θέμη Σοφό και την προσωπική τους ευτυχία μίλησε, μεταξύ άλλων, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη.

Σταματίνα Τσιμτσιλή και Θέμης Σοφός έχουν κλείσει 14 χρόνια γάμου και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, που έδωσαν άλλο νόημα στη ζωή τους. Το ζευγάρι κρατάει διαχρονικά χαμηλούς τόνους στη σχέση του και φροντίζει να μην απασχολεί με δημόσιες εμφανίσεις και εξόδους.

Προ μηνών, είχε μιλήσει για τη σχέση και τον γάμο τους, ο Θέμης Σοφός σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά της Σταματίνας Τσιμτσιλή να κάνει τον απολογισμό της.

Τον Φεβρουάριο κλείνετε 16 χρόνια με τον Θέμη. Πόσο εύκολο είναι να μη χαθεί η σπίθα στη σχέση;

Η σπίθα του πρώτου καιρού σίγουρα θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν ξέρω αν μένει και η ίδια. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη σπίθα να την κάνει φωτιά που θα καίει στο τζάκι του σπιτιού σου για χρόνια. Γιατί η σπίθα μπορεί να είναι πολύ δυνατή, που σε εντυπωσιάζει, αλλά μπορεί με τη λάθος διαχείριση να σβήσει και να σου μείνουν μόνο τα ξύλα, που δεν μπορούν να φέρουν ζεστασιά από μόνα τους. Εμείς αυτό που προσπαθούμε με αγάπη, σεβασμό και υποστήριξη είναι να μη σταματήσει να καίει αυτή η φωτιά στο σπίτι μας.

Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν είναι διαφήμιση για βούτυρο η ζωή σας.

Προφανώς και δεν το συζητώ. Ίσα ίσα, σου λέω ότι το προσπαθούμε μαζί. Υπάρχουν διακυμάνσεις, υπάρχουν εύκολες περίοδοι και άλλες πιο δύσκολες. Περίοδοι που μπορεί ένας από τους δυο να περνάει δύσκολα στη δουλειά και να υπάρχει ένας εκνευρισμός. Αλλά αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι και οι δυο προσπαθούμε να παραμερίζουμε τις όποιες δυσκολίες και να εστιάζουμε στο ότι είμαστε μαζί επιλογή. Αγαπιόμαστε, έχουμε τρία παιδιά και θέλουμε να είμαστε μια οικογένεια ευτυχισμένη.

Εσύ θα μπορούσες να μείνεις σε έναν γάμο μόνο για τα παιδιά;

Αυτό το “έμεινα για τα παιδιά” το άκουγα κυρίως στη γενιά των γονιών μας, όχι στη δική μας. Στη δική μας, όπου οι γυναίκες είναι χειραφετημένες και συνήθως έχουν και τη δουλειά τους. δεν νομίζω ότι μένει κάποια για τα παιδιά αν δεν είναι πραγματικά ευτυχισμένη και δεν θεωρώ ότι είναι και σωστό. Γιατί και τα παιδιά σου δεν πρέπει να παίρνουν το μήνυμα ότι εσύ θυσιάζεσαι για αυτά.

Τα παιδιά θέλουν να νιώθουν ότι είσαι εκεί γιατί αγαπάς τον μπαμπά τους, γιατί αγαπάς τα παιδιά σου, γιατί το κάνεις επειδή το θες, όχι επειδή ζορίζεσαι. Γιατί στο τέλος θα σου πουν “εγώ δεν σου ζήτησα να θυσιαστείς για μένα”. Εύχομαι και προσεύχομαι η ζωή να μη μου φέρει μπροστά μου τέτοια διλήμματα και αυτό που νιώθω τώρα να μην αλλάξει ποτέ.