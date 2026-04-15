Γιώργος Μυλωνάκης: «Έχουμε 10 ημέρες αγωνίας», είπε ο γιατρός που τον χειρούργησε – Ξανά στον Ευαγγελισμό ο Μητσοτάκης

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, μίλησε ο γιατρός που πραγματοποίησε τη χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μετά την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε για την πορεία ανάρρωσης του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που προκλήθηκε από ρήξη ανευρύσματος και επεσήμανε ότι οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και πως απαιτείται χρόνος για να ξεπεραστούν οι άμεσοι κίνδυνοι, τονίζοντας ότι σαφέστερη εικόνα για την πορεία της υγείας του ασθενούς θα υπάρχει μετά την παρέλευση περίπου δέκα ημερών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα είναι δέκα μέρες αγωνίας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα, με το ανεύρυσμα να αποκλείεται γρήγορα, γεγονός που θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της κατάστασης, εκφράζοντας ικανοποίηση για την έκβαση της επέμβασης.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς ιατρικές οδηγίες, η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από το συμβάν, καθώς οι πιθανότητες επιπλοκών και ρήξης είναι αυξημένες κυρίως στις πρώτες ώρες μετά το επεισόδιο.

Στον Ευαγγελισμό ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε και πάλι στον Ευαγγελισμό για να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν νωρίτερα στο VIP του Ελευθέριος Βενιζέλος όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην συνέχει μετέβη στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσηλευτικό ίδρυμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στενού του συνεργάτη, ο οποίος κατάρρευσε στον πρωινό καφέ.