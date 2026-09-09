Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το ταξίδι της στην Κολωνία μέσα από νέες εικόνες – «Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς φίλτρα» έγραψε

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Κολωνία της Γερμανίας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 για να παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας και στο σεμινάριο του διάσημου συμβούλου αυτοβελτίωσης, Άντονι Ρόμπινς. Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, το πρωί της Τετάρτης (09-09-2026), μοιράστηκε πιο προσωπικά και αυθόρμητα στιγμιότυπα από την παραμονή της στη γερμανική πόλη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Κολωνία και περιέγραψε την εμπειρία ως «πολύ δυνατή», εστιάζοντας στη σημασία της προσωπικής ανάπτυξης και της αυτοβελτίωσης. Στο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσιοποίησε, ποζάρει χαμογελαστή, περπατά στους δρόμους της πόλης και κρατάει ένα σημειωματάριο από το event του Άντονι Ρόμπινς που παρακολούθησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μερικές ακόμα όμορφες αναμνήσεις από την Κολωνία. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς φίλτρα… μόνο με ένα τεράστιο χαμόγελο ευγνωμοσύνης», έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της νέας της ανάρτησης.

Πλέον η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του φετινού «Happy Day» στον Alpha. Η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 07:45 το πρωί. Η ομάδα της εκπομπής έχει ήδη κάνει την πρώτη της συνάντηση, έτοιμη να μεταφέρει την ίδια θετική ενέργεια και φέτος.

Η επιτυχημένη ομάδα της εκπομπής παραμένει σταθερή και δεμένη, έτοιμη για τη 14η σεζόν στον Alpha. Μαζί με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή θα είναι ξανά οι Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου και Κώστας Φραγκολιάς.