Ιωάννα Τούνη σε Κυριάκο Μητσοτάκη: «Αντίο από εμένα» έγραψε η influencer στον Έλληνα πρωθυπουργό

Ιωάννα Τούνη και Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν έναν απρόσμενο και χιουμοριστικό διάλογο στα social media, με αφορμή το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Παρίσι και τα εγκαίνια επιχείρησης της influencer στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι αναρτήσεις προκάλεσαν ποικίλα σχόλια στα social media, με την επιχειρηματία να δημοσιεύει ορισμένα από αυτά, σε ανάρτηση που έκανε το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε στο Instagram ότι στα εγκαίνια θα κερνάει παραδοσιακό ελληνικό Freddo Espresso όλους τους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν. Μαθαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται την ίδια μέρα στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η influencer ανέβασε ένα χιουμοριστικό story λέγοντας: «Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».

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Ο πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι και αναδημοσίευσε το story της, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε τον διάλογο ανεβάζοντας μια νέα φωτογραφία γράφοντας «Αντίο από εμένα».

Το νέο μήνυμα της Ιωάννας Τούνη

Δεν αρκέστηκε, όμως, μόνο σε αυτό αλλά δημοσίευσε και ένα emoji με σκόρδο αλλά και κάποια από τα μηνύματα που έλαβε μετά την χιουμοριστική απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Τα σχόλια που δημοσίευσε η επιχειρηματίας

Πρόκειται για το πρώτο επιχειρηματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη εκτός Ελλάδας και το πρώτο της στον χώρο της εστίασης, καθώς μέχρι τώρα ασχολούνταν κυρίως με τη μόδα. Το μαγαζί ειδικεύεται στα φρέσκα κρουασάν, δίνοντας μάλιστα στους πελάτες τη δυνατότητα να τα γεμίσουν και να τα προσαρμόσουν με διάφορες γεύσεις και υλικά της επιλογής τους.

Το εσωτερικό του ξεφεύγει από το κλασικό, παραδοσιακό γαλλικό στυλ. Έχει πολύ έντονα χρώματα, μοντέρνο σχεδιασμό και εντυπωσιακές statement γωνιές που είναι ιδανικές για φωτογραφίες στα social media.