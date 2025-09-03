Συμβαίνει τώρα:
Stan: «Το peak της καριέρας ενός καλλιτέχνη είναι η μέρα του θανάτου του»

«Τι να το κάνω εγώ εάν την ημέρα που θα πεθάνω θα γράψουν "τι καλός που ήταν ο Stan"», αναρωτήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής
Stan
O Stan / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στο vidcast του ραδιοφωνικού σταθμού «Ρυθμός 9,49» με την Μαρία Γεωργάκαινα βρέθηκε καλεσμένος ο Stan. Ο τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την κορυφαία στιγμή της καριέρας των τραγουδιστών και όχι μόνο.

Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του γνωστού τραγουδιστή προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και ακούστηκε ο Stan να λέει ότι η ημέρα του θανάτου του είναι η σπουδαιότερη για έναν καλλιτέχνη.

«Το peak της καριέρας ενός καλλιτέχνη είναι η ημέρα του θανάτου του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η στιγμή που μπαίνουν όλοι μέσα για να ακούσουν το ρεπερτόριό του. Εκείνη την ημέρα μπαίνουν όλοι και γράφουν καλά λόγια για τον καλλιτέχνη και ανεβάζουν τις φωτογραφίες του. Τι έχει αξία για έναν καλλιτέχνη;

Να κυνηγάει την καθολική αποδοχή ή να βιώσει μία ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη κάνοντας αυτό που αγαπάει μέχρι το τέλος της ζωής του; Για αυτόν τον λόγο, τι να το κάνω εγώ εάν την ημέρα που θα πεθάνω θα γράψουν “τι καλός που ήταν ο Stan” εάν μια φορά δεν έχουν δημοσιεύει ένα τραγούδι μου;», είπε ο Stan.

