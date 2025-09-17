Στάθης Αγγελόπουλος για την πρώην σύζυγό του: «Δεν έχω κάνει κάτι τόσο κακό όσο περιγράφεται»

Ο Στάθης Αγγελόπουλος βρέθηκε χθες το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όμως η δίκη του αναβλήθηκε εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων. Ο τραγουδιστής που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, επανέλαβε με νέες δηλώσεις του, στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 πως είναι αθώος.

«Όταν βγαίνεις κακοποιητής, ο κόσμος σου λέει “Τι γίνεται; Ένας τόσο καλός άνθρωπος και τραγουδιστής, τι γίνεται;”. Μπερδεύεται ο κόσμος και οι επιχειρηματίες και σε πάει πίσω. Έχω πάει πίσω. Πιστεύω ότι θα αθωωθώ. Δεν έχω κάνει κάτι τόσο κακό όσο περιγράφεται. Δεν πρέπει να υπάρχει βία και δεν υπήρχε βία στην δική μου περίπτωση με την Μαρία. Δεν πρέπει να σηκώνει χέρι κανένας», είπε αρχικά ο Στάθης Αγγελόπουλος.

Αναφορικά με τον τον γιο του, δήλωσε: «Απ’ ότι ξέρω ο γιος μου θα βρίσκεται στην αίθουσα (του δικαστηρίου). Έχει τον δικό του δρόμο να διαβεί. Δεν τον έχω βοηθήσει γιατί δεν θέλει και του εύχομαι επιτυχία. Σκέφτηκε ότι θα του σταθεί εμπόδιο όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι όταν έρθει στο δικαστήριο θα ξεπεραστεί, γιατί πράγματι έχει πρόβλημα».

Σχετικά με την πρώην σύζυγό του, τόνισε: «Είναι δική μου απόφαση ότι δεν πρέπει να έχω επαφή με την Μαρία. Δεν πρέπει να είμαι το δεκανίκι της, 25 χρόνια είμαι το δεκανίκι της. Είμαι πάρα πολύ καλός μπαμπάς. Σύζυγος δεν ήμουν καλός, όχι ότι ήμουν βίαιος, αλλά ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να έχει οικογένεια. Πρέπει η γυναίκα που έχει δίπλα του να τον στηρίζει για να μπορεί να πάει μπροστά αυτός ο άνθρωπος».

«Μουσικά ετοιμάζω κάποια τραγούδια αλλά πρέπει να πληρώσω τα ραδιόφωνα και τις διαφημίσεις, γιατί δεν ανήκω σε κάποια εταιρία, είμαι μόνος μου», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως ο Στάθης Αγγελόπουλος, θα καθίσει στο εδώλιο για ενδοοικογενειακή βία μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Κουτσαντώνη, το μεσημέρι της Δευτέρας (09.06.2025).