Πέτρος Ίμβριος: O 5χρονος γιος του Παναγιώτης, πρωταγωνιστής στο νέο του βίντεο κλιπ

Ο Πέτρος Ίμβριος επιστρέφει δισκογραφικό με ένα νέο τραγούδι που έχει τίτλο «Να σε χαίρεται η μάνα σου».

Πρόκειται για ένα σύγχρονο καλαματιανό που ήδη έχει αγαπηθεί στα social media και το TikTok από το πρώτο άκουσμα. Στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού του Πέτρου Ίμβριου πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά ο 5χρονος γιος του, Παναγιώτης, χαρίζοντας μοναδικές και άκρως τρυφερές στιγμές δίπλα στον πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου του καλλιτέχνη και στίχους του Γιάννη Λιόντου, το «Να σε χαίρεται η μάνα σου»… παντρεύει τον κλασικό καλαματιανό ρυθμό με σύγχρονα μουσικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα άκρως ξεσηκωτικό αποτέλεσμα.

Το τραγούδι, που ξεκίνησε να γίνεται viral μέσα από μικρά αποσπάσματα στα social media, ήταν αυτό που ώθησε τον τραγουδιστή να το κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο, συνοδευόμενο από ένα τρυφερό και γεμάτο συναίσθημα βιντεοκλίπ, σε σκηνοθεσία του Danny Darlas.

Την παράσταση κλέβει ο μικρός, ο οποίος μαζί με τους φίλους του από τον παιδικό σταθμό ξεδιπλώνει το μουσικό του ταπεραμέντο και αποδεικνύει πως το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Μέσα από αυθόρμητες εικόνες, παιχνίδι, αγκαλιές και γεμάτες αγάπη στιγμές ανάμεσα σε πατέρα και γιο, το βιντεοκλίπ καταφέρνει να μεταφέρει μια αυθεντική οικογενειακή ζεστασιά που συγκινεί.

Το «Να σε χαίρεται η μάνα σου» έρχεται να βάλει τον δικό του ρυθμό στο φετινό καλοκαίρι, συνδυάζοντας παράδοση, συναίσθημα και διασκέδαση σε ένα τραγούδι που ήδη ξεχωρίζει.