«Pumping Black»: Στην Amazon η νέα ταινία της Μίμι Κέιβ με την Νάταλι Πόρτμαν και τον Τζόναθαν Μπέιλι

Στην πρώτη σημαντική συμφωνία των Καννών, η Amazon/MGM εξασφάλισε τα παγκόσμια δικαιώματα της νέας ταινίας της Μίμι Κέιβ (Mimi Cave), «Pumping Black». Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ που διαδραματίζεται στον κόσμο της επαγγελματικής ποδηλασίας, με πρωταγωνιστές τον Τζόναθαν Μπέιλι (Jonathan Bailey) και τη Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman).

Σύμφωνα με το Deadline, η συμφωνία φέρεται να κλείδωσε λίγο πάνω από τα 20 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τη κάνει μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι την κορυφαία που έχει επιτευχθεί φέτος στις Κάννες.

Το σενάριο της Χέιλι Χόουπ Μπάρτελς (Haley Hope Bartels), ακολουθεί «τον Taylor Mace, έναν 35χρονο ποδηλάτη που συνειδητοποιεί ότι η ηλικία του αρχίζει να τον θέτει εκτός αθλήματος. Τότε τον αναλαμβάνει η Andrea Lathe, μια γιατρός, που ωθείται από τη δική της δίψα για νίκη και εξουσία. Καθώς η διαδρομή για τον γύρο της Γαλλίας εξελίσσεται, ο Taylor αναγκάζεται να λάβει όλο και πιο σκοτεινά μέτρα για να προστατεύσει το μυστικό του».

Σύμφωνα με την περιγραφή, πρόκειται για ένα «άκρως αγωνιώδες θρίλερ», στο ύφος των «Whiplash» και «Black Swan», που εξερευνά τη φιλοδοξία, τα μυστικά και το ψυχολογικό κόστος του πρωταθλητισμού.

Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει, μεταξύ άλλων, η Στέισι Σερ (Stacey Sher) για την Shiny Penny και η Νάταλι Πόρτμαν με την Σόφι Μας (Sophie Mas) για λογαριασμό της MountainA. Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν το φθινόπωρο.