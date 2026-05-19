Ματίνα Νικολάου: Το διαζύγιο το πέρασα σαν καταστροφή ζωής, σκεφτόμουν πάρα πολύ παράλογα

Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το διαζύγιο με τον πατέρα του παιδιού της αλλά και τους μετέπειτα χωρισμούς της μίλησε η Ματίνα Νικολάου στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη (19-05-2026) στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Ντάφλο.

“Το διαζύγιό μου το πέρασα σαν καταστροφή ζωής. Σκεφτόμουν πάρα πολύ παράλογα, φοβάμαι μην μου ξανασυμβεί. Μερικές φορές, όταν σου έχει δημιουργηθεί ένα τραύμα, είναι πολύ εύκολο να πισωγυρίσεις και να σου ξυπνήσει ξανά αυτό το τραύμα όταν δεν δουλεύεις για αυτό” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Ματίνα Νικολάου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Στους επόμενους χωρισμούς ήταν εντελώς διαφορετικό. Μια σχέση, όταν έχεις ένα παιδί, είναι οικογένεια και έχει πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Ποτέ όμως ένας χωρισμός δεν είναι εύκολος και τον κάνουν δυο άνθρωποι οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήταν το ίδιο. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό”.

“Το ότι επέλεξα να μην μιλήσω για τον χωρισμό μου, η σιωπή μου δηλαδή, είναι πάντα και συνεχίζει να είναι μια απάντηση για όλα αυτά που ειπώθηκαν” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ματίνα Νικολάου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

«Δεν έχω κρατήσει κάποια επαφή με τον Βασίλη Πορφυράκη» είχε αναφέρει η Ματίνα Νικολάου σε παλαιότερη συνέντευξή της.