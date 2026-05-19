Η στιγμή που ο Akylas χορεύει ξέφρενα ένα από τα νέα του τραγούδια στο Instagram

Είναι έτοιμος για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα μετά τη Eurovision
O Akylas εκπροσώπησε φέτος την Ελλάδα στη Eurovision, κατακτώντας τη 10η θέση και είναι έτοιμος για τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα. Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης έχει ανακοινώσει ότι σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ο νέος του δίσκος και αποφάσισε να δώσει μία… πρώτη γεύση στους followers του στο Instagram.

Έτσι την Τρίτη (19.05.2026), ο Akylas ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό και χόρεψε ξέφρενο, υπό τους ρυθμούς του ενός από τα 7 νέα του τραγούδια.

«spastoSPASTO Press Start Summer 2 Days, Πάμε να το κάψουμε», έγραψε στη λεζάντα ο Akylas. Η ανάρτησή του ενθουσίασε τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να του χαρίσουν πολλά likes και να του γράψουν ανεβαστικά σχόλια. 

 
 
 
 
 
Σημειώνεται ότι ο Akylas σε όλα του τα νέα τραγούδια έχει βάλουν ευφάνταστους τίτλους. Εκτός από το διάσημο και αγαπημένο «Ferto» το νέο άλμπουμ του, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, περιλαμβάνει τα κομμάτια: «Parto», «Ι Poli», «Μeli», «Αkyla Tequila», «spastoSPASTO», «Star Final Boss» και «Voulosto?».

Μία ημέρα νωρίτερα ο νεαρός τραγουδιστής έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στη μαμά του, την οποία ο Akylas ανέφερε και στο τραγούδι που έστειλε στη Eurovision

