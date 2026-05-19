Αντελίνα Βαρθακούρη για «Globetrotters»: Δεν χάρηκα την επιτυχία, αναρωτιόμουν αν μου έκανε καλό ή κακό

Η Αντελίνα Βαρθακούρη παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, η οποία θα κυκλοφορήσει σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Ένα μικρό απόσπασμα μεταδόθηκε από το «Buongiorno» του Mega και σε αυτό η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη μιλάει για το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Globetrotters», στο οποίο είχαν πάρει μέρος και κατάφεραν να κερδίσουν.

Ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ριάλιτι του Star Channel. Το ζευγάρι αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό για τις αυθόρμητες αντιδράσεις του, τις έντονες στιγμές και τους επικούς, γεμάτους χιούμορ καβγάδες του κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους ανά τον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αντελίνα Βαρθακούρη ανέφερε πως δεν κατάφερε να απολαύσει τη νίκη. Από κάποιο σημείο και μετά, είχε αμφιβολίες για το αν έκανε καλό στη δημόσια εικόνα της, η συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι.

«Ενώ το Globetrotters πήγε πολύ καλά, η τηλεόραση το έκανε λίγο γραφικό. Ο κόσμος που το έκρινε, προσπαθούσε να το βγάλει λίγο γραφικό, ότι “τι μας έδειξε τώρα αυτή, βγήκε με τον άντρα της και τσακωνόταν”. Οπότε εκεί, άρχισα κι εγώ να χάνω την ισορροπία μου, να αναρωτιέμαι τι συμβαίνει ακριβώς και αν μου έκανε καλό στην εικόνα μου ή κακό. Άρχισα να μην είμαι σίγουρη. Δε τη χάρηκα την επιτυχία. Είχα στοχοποιηθεί από μια Αντελίνα που ο κόσμος της τηλεόρασης έβλεπε να τσακώνεται με τον άντρα της στο Globetrotters» λέει η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Υπενθυμίζεται πως ως νικητές, πρόσφεραν το χρηματικό έπαθλο της εκπομπής σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής τους.