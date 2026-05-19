Κατερίνα Καινούργιου: Πολλές φορές όταν δε θέλει να φάει η κόρη μου και την πιέζω, έχει νεύρα

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της στο σπίτι με το μωρό της, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα χρησιμοποιεί σημειωματάριο και καταγράφει την ποσότητα που τρώει η κόρη της για να ενημερώνει τον παιδίατρο.

Το πρωί της Τρίτης (19.05.2026) η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA μίλησε μέσω της εκπομπής της, «Super Κατερίνα» για το μωράκι της, που είναι πλέον 1,5 μηνών. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι κάποιες φορές η μικρή Ξένια έχει νεύρα και γκρινιάζει.

«Είναι πολλές πληροφορίες, πρέπει να θυμάμαι τώρα και τα ml που πίνει η Ξένια. Πάμε σε 90αρια τώρα ανά 2-2,5 ώρες. Ανάλογα όμως. Ανάλογα και αν ξυπνάει το βράδυ. Κάποιες φορές το βράδυ την ταΐζουμε κοιμισμένη. Είναι ό,τι σου πει ο γιατρός», άρχισε να λέει η γνωστή παρουσιάστρια για την καθημερινότητα της στο σπίτι με το μωρό, τη στιγμή που πήγαινε να προλογίσει τη στήλη των ζωδίων.

«Δε ξέρω για άλλες μανούλες, εγώ είμαι με το σημειωματάριο ακόμα και τα σημειώνω για να τα λέω στον γιατρό, τι τρώει και πόσο τρώει. Μάλιστα, πολλές φορές όταν δε θέλει να φάει και την πιέζω, έχει νεύρα… Είναι Κριαρίνα, οπότε πάντα με ενδιαφέρει και κοιτάω και τον Κριό…», δήλωσε αμέσως μετά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Να είναι γερή και δυνατή και όλα τα παιδάκια. Αυτό με νοιάζει», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.