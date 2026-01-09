Στάθης Μαντζώρος: «Παραμένει σε καταστολή παρά το μόσχευμα που του έβαλαν» λέει φίλη του ηθοποιού

Ο Στάθης Μαντζώρος συνεχίζει να δίνει μία μεγάλη προσωπική μάχη μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο του υπέστη πριν από μερικούς μήνες, με τους δικούς του ανθρώπους να περιμένουν τη μέρα που θα τον δουν όρθιο, δυνατό και με το εξιτήριο στα χέρια. Μέχρι σήμερα ο ηθοποιός παραμένει σε καταστολή, με τους γιατρούς να αξιολογούν καθημερινά την κατάσταση του οργανισμού του.

Οικογενειακή φίλη, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha και ρωτήθηκε για δημοσιεύματα που βγαίνουν κατά καιρούς και αναφέρουν ότι ο Στάθης Μαντζώρος πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Όπως εξήγησε, η κατάστασή του είναι σταθερή και παραμένει σε καταστολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γνωστός ηθοποιός, που το κοινό αγάπησε ως «Παντελή» στη δραματική σειρά «Σασμός» του Alpha, έχει πάντα δίπλα, την σύζυγό του, Αντωνία. Στέκεται «βράχος» στο πλευρό του, ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει στο νοσοκομείο.

«Ο Στάθης είναι ακόμη σε καταστολή. Είναι συνεχώς μαζί του η οικογένειά του και η σύζυγός του, δεν έχουν φύγει στιγμή από κοντά του για να νιώθει ότι έχει παρέα. Η αδερφή του δεν έχει φύγει λεπτό, ούτε και η σύζυγός του. Έχουν και τα παιδάκια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Είναι στα ίδια πράγματα, δεν έχει κάτι καλύτερο και που του έβαλαν το μόσχευμα».

Σημειώνεται ότι ο Στάθης Μαντζώρος τον περασμένο Οκτώβριο μπήκε στο χειρουργείο για δεύτερη φορά μετά το εγκεφαλικό.