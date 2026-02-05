Lifestyle

Στεφανία Γουλιώτη: «Εγώ έκανα κάστινγκ για μια ταινία με τον Μπραντ Πιτ»

«Δεν έχω νέα ακόμα, ούτε θετικά, ούτε αρνητικά», είπε ακόμα η γνωστή ηθοποιός
Στεφανία Γουλιώτη
H Στεφανία Γουλιώτη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μία αποκάλυψη για την καριέρα της έκανε η Στεφανία Γουλιώτη, αναφέροντας ότι έκανε κάστινγκ για μία ταινία με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ

Η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» όταν βρέθηκε στην avant premiere της μίνι σειράς της ΕΡΤ1, «Αύριο» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τετάρτη (04.02.2026). Όπως αποκάλυψε η Στεφανία Γουλιώτη περιμένει ακόμα νέα για να μάθει αν θα βρεθεί στο καστ της ταινίας «The Riders», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

«Εγώ έκανα κάστινγκ για μια ταινία με τον Μπραντ Πιτ. Θα είχα μια σκηνή με τον Μπραντ Πιτ.

Δεν με έχουν πάρει ακόμα, δεν έχω νέα ακόμα, ούτε θετικά, ούτε αρνητικά», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

Το «The Riders» είναι μια διεθνής κινηματογραφική παραγωγή, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον. 

