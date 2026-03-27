Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Έχω υποστεί βαρύ bullying, έχω ορκιστεί ότι δεν θα μιλήσω ποτέ γι’ αυτό»

«Έσφιξα τα δόντια για να βγει η σεζόν. Γιατί το bullying ήταν με τέτοιο τρόπο, που μου το έδειχνε καθημερινά» αποκάλυψε μεταξύ άλλων ο γνωστός δημοσιογράφος, Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο zappit και τον Γιώργο Σκρομπόλα, στην οποία μίλησε για την τηλεόραση και για την γεμάτη επαγγελματική του πορεία στην δημοσιογραφία αλλά και για την προσωπική του ζωή και την οικογένειά του.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος μίλησε και για περιστατικό bullying που έχει δεχτεί στο παρελθόν από γνωστό άνθρωπο που εργάζεται στον χώρο της δημοσιογραφίας.

«Όταν ήμουν ρεπόρτερ, πρόλαβα να πληρώνεται, επιπλέον, μιάμιση φορά παραπάνω το Σάββατο και δύο φορές η Κυριακή, και διπλάσιες αποστολές. Έπαιρνα περίπου ενάμισι χιλιάρικο, έναν καλό μισθό και έφτανα στο τέλος του μήνα να έχω στον λογαριασμό μου 4 χιλιάρικα. Ήτανε λόγω των αποστολών και λόγω των Σαββατοκύριακων που δούλευα.

Υπήρχαν συπαρουσιαστές που έπαιρναν πενήντα, εβδομήντα, ογδόντα και εκατό χιλιάρικα τον μήνα. Και υπήρχαν και παρουσιαστές που έφευγαν με πάνω από ένα εκατομμύριο τον χρόνο, μαζί με τα εμπορικά» ανέφερε για την εμπειρία του στον χώρο της δημοσιογραφίας.

«Έχω ζήσει να μου φωνάζουν τόσο δυνατά στο ακουστικό. Να μου τα χώνουν και να με βρίζουν την ώρα που μιλάω! Και εγώ να προσπαθώ να ισορροπήσω, να έχω την ίδια φωνή… Να μη γουρλώσω τα μάτια, και να συνεχίσω αυτό που λέω, γιατί ο κόσμος αυτό δεν το καταλαβαίνει, και θα νομίζει ότι έχω πάθει εγκεφαλικό…», είπε για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Μάλιστα, μίλησε και για το ενδεχόμενο να γίνει κεντρικός παρουσιαστής εκπομπής, λέγοντας: «Όταν αισθάνομαι ότι αυτό που θεωρώ εγώ στο μυαλό μου, ότι μπορεί να είναι εμπορικό και να κόψει εισιτήρια και να το αγαπήσει ο κόσμος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό καθαυτό, θα κάτσω να είμαι δεύτερος ρόλος.

Στα Όσκαρ υπάρχει του πρώτου ανδρικού, πρώτου γυναικείου. Υπάρχει και το δεύτερου ανδρικού και δεύτερου γυναικείου. Και πολλές φορές οι άνθρωποι που κάνουν δεύτερο ανδρικό και δεύτερο γυναικείο, έχουν μια μακρά πορεία, μακρά καριέρα, τους θέλουν πάρα πολύ και βγάζουν και πολλά χρήματα. Όταν πας πρώτος, μετά δεν θες να επιστρέψεις δίπλα, σε αυτόν τον δεύτερο ρόλο. Γιατί πολλοί πήγαν για πρώτοι ρόλοι, ενώ δεν ήταν καλοί, δεν μπορούν… προτιμούν να κάθονται και να κάνουν 1% και 2% και 3% απ’ το να επιστρέψουν κάπου που έκαναν 20%».

Στη συνέχεια ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποκάλυψε: «Εγώ έχω υποστεί βαρύ bullying, αλλά τότε ήταν και λίγο στη μόδα. Ότι ο καλός σκηνοθέτης, ας πούμε, ήταν λίγο, και ο διευθυντής φωτογραφίας κτλ., λειτουργεί έτσι. Που δεν είναι έτσι, αλλά τότε ήταν και ως δεδομένο. Από τότε που ‘κανα τα παιδιά μου; Ναι. Όμως, έχω πει και έχω ορκιστεί ότι γι’ αυτό το περιστατικό δεν θα μιλήσω ποτέ. Εύχομαι η Παναγιά να έχει καλά αυτόν τον άνθρωπο, πάντα, και μακριά από μένα. Όμως, έσφιξα τα δόντια για να βγει η σεζόν. Γιατί το bullying ήταν με τέτοιο τρόπο, που μου το ‘δειχνε καθημερινά. Απ’ τη δική του θεσούλα φρόντιζε να μου χαλάει τη μέρα απ’ το καλημέρα. Και, έχω αποφασίσει να τον έχει ο Θεός καλά… και να είναι μακριά μου. Και για να είμαι μακριά του, να μην πω ποτέ αυτό που έχει συμβεί…»

Για την σύζυγό του και για τα παιδιά του, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είπε στη συνέχεια: «Ήταν δύσκολα… τα φέρναμε και βόλτα δύσκολα. Άφησε η Μαρία την Πάτρα για να μείνουμε στην Αθήνα… κάναμε το πρώτο παιδί; Έξοδα. Κάναμε το δεύτερο παιδί; Πιο πολλά έξοδα. Τότε κι οι δουλειές ήταν διαφορετικά, πιεζόμουν από ‘δω, πιεζόμουν από ‘κει… Δηλαδή ζήσαμε δύσκολες καταστάσεις που με στήριξε πολύ η Μαρία. Και στάθηκα… όρθιος, πολύ όμως με στήριξε. Κι ήταν πάντα με το χαμόγελο. Όμως, αυτά τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ ωραία η ζωή… Και την ευχαριστώ πάρα πολύ τη ζωή, και όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία όλα».