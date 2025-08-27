Lifestyle

Στέφανος Μιχαήλ: Έτοιμος για τον γάμο του με την Νάταλι Κάτερ η οποία παρέλαβε το νυφικό της

Ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει αυτή την Κυριακή και φαίνονται και οι δυο κατενθουσιασμένοι
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ / φωτό instagram

Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ παντρεύονται μετά από έξι χρόνια σχέσης και η όμορφη μέρα του γάμου πλησιάζει όλο και περισσότερο με την νύφη να παραλαμβάνει το φόρεμά της λίγες μέρες πριν τον γάμο.

Ο γάμος του Στέφανου Μιχαήλ και της Νάταλι Κάτερ θα γίνει αυτή την Κυριακή 31 Αυγούστου στην Κύπρο με κουμπάρους τον Γιάννη Κωνσταντίνου και την Στέφανη Μιχαηλίδου

Σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4 ο γνωστός ηθοποιός είχε μιλήσει για την σχέση του αλλά και την απόφασή του να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα media.

«Τα προσωπικά μου, το 90%, το κρατάω για μένα. Τα υπόλοιπα βγαίνουν έτσι κι αλλιώς, εννοώ πως δεν θα κρυβόμαστε κιόλας. Δεν τα πουλάω, εννοείται, τα προσωπικά μου γιατί το θεωρώ πολύ κακό πράγμα για τα views και τα likes», είχε αναφέρει ο Στέφανος Μιχαήλ.

όταν είχε ρωτηθεί για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας ο Στέφανος Μιχαήλ είχε απαντήσει: «Δεν με φοβίζει τόσο το να αποκτήσω οικογένεια, όσο το να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά πλέον με βάση το τι συμβαίνει γύρω μας. Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν στην κοινωνία, έχουμε δυστυχώς αφοσιωθεί πάνω στην οθόνη. Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα. Βλέπω πράγματα να συμβαίνουν σε οικογένειες που δεν μου αρέσουν. Δεν μπορείς να είσαι πάνω από το παιδί να το ελέγχεις» σε συνέντευξη του Mega.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Kader (@kadernat)

 

Η Ναταλι Κατερ πήρε το νυφικό της
Η Ναταλι Κατερ πήρε το νυφικό της / φωτό instagram

Η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο του ζευγαριού έχει ξεκινήσει και η Νάταλι Κάτερ λίγες μέρες πριν τον γάμο παρέλαβε το νυφικό της έτοιμη για την ώρα τη καλή.

