Στέφανος Μιχαήλ: «Έχω απατήσει στο παρελθόν, αλλά μετά το μετάνιωσα»

Ο Στέφανος Μιχαήλ ήταν καλεσμένος στη Φαίη Σκορδά σήμερα το πρωί (30/1/2026) και στην πού ενδιαφέρουσα συνέντευξή του ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο του με την Νάταλι Κάτερ, ενώ αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε απατήσει σύντροφό του.

Όπως είπε αρχικά ο ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ: «Ο γάμος ήταν απίστευτος. Το οργάνωσε η Νάταλι. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα σημείο που δεν περίμενε, στο χωριό μου. Την πήγα σε ένα σημείο με ωραία θέα και της έκανα πρόταση.

Ξεκίνησε ως γνωριμία, σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται ο έρωτας, η αγάπη. Συνδεθήκαμε. Περάσαμε πολλά με την Νάταλι και μετά από κάποια φάση είπα ‘αυτό είναι»,.

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ο καθένας έχει τη χάρη του. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο, γνωρίζεις νέα άτομα, ο άλλος καταλαβαίνει εάν είσαι απλά μια φάτσα ή αν είσαι άνθρωπος. Απέναντι σε μένα είμαι αντικειμενικός. Ήμουν και είμαι ακόμα ντροπαλός. Στο σχολείο δεν το έπαιζα ιστορία, ήμουν κάπως στην άκρη.

Τέλος βέβαια ο ηθοποιός αποκάλυψε πως στο παρελθόν δεν ήταν και ο πιο πιστός σύντροφος: «Δεν μου αρέσει να παίζω με τα συναισθήματα των ανθρώπων. Έχω απατήσει στο παρελθόν, αλλά μετά το μετάνιωσα. Όπως και να έχει, δεν ήταν σωστό, μετά από τον χωρισμό μου την κοπέλα εκείνη αποφάσισα να μην παίζω με τις καρδιές των κοριτσιών».