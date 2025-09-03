Στέφανος Μιχαήλ και Νάταλι Κάτερ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο από τον παραμυθένιο γάμο τους

Γαμπρός ντύθηκε ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ στο πλευρό της εκλεκτής της καρδιάς του, Νάταλι Κάτερ και η σημαντικότερη ημέρα της κοινής τους ζωής έμοιαζε να ήταν βγαλμένη από παραμύθι.

Το αγαπημένο ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το απόγευμα της Κυριακής (31.08.2025) στην Κύπρο, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτόν την αγάπη τους. Ο Στέφανος Μιχαήλ είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι πρόκειται να παντρευτεί με τη σύντροφό του, όμως δεν είχε αναφέρει την ακριβή ημερομηνία του γάμου τους.

Ο ηθοποιός επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο σμόκιν κοστούμι, η σύντροφός του ένα παραμυθένιο νυφικό φόρεμα, ενώ τα πάντα είχαν σχεδιαστεί με μεγάλη φροντίδα και προσοχή εδώ και μήνες, με τη βοήθεια ειδικών.

Μετά το μυστήριο οι νεόνυμφοι παρευρέθηκαν μαζί με τους καλεσμένους τους στη γαμήλια δεξίωση, επιλέγοντας για τον πρώτο χορό τους το κομμάτι «Take My Breath Away», ενώ η Ναταλί Κάτερ ετοίμασε μια έκπληξη στον αγαπημένο της, χορεύοντας και το «The Way You Make Me Feel».

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, το ζευγάρι είχε επιβεβαιώσει ότι σκοπεύει να επιβεβαιώσει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στo Instagram.

«Δεν το προφυλάσσω απλά δεν το διατυμπανίζω. Μπορεί και να έκανα γάμο μπορεί και όχι. Ψάξε τις αγγελίες γάμου στις εφημερίδες ακόμα δεν θα βρεις τίποτα, αλλά μπορεί και να βρεις. Το 2025, έχει και χειμώνα το ’25. Έτσι όπως το πας θα θες να σου δώσω το προσκλητήριο να το διαβάσεις», είχε δηλώσει πρόσφατα για το γάμο του ο Κύπριος ηθοποιός, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.