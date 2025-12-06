Lifestyle

Στέλιος Μάινας: «Ο πατέρας μου ήταν ένας επισκέπτης, βλεπόμασταν ως πατέρας και γιος με αποστάσεις»

«Έτσι δεν υπεισέρχετο εις βάθος στις προσωπικές μου αποφάσεις» εκμυστηρεύτηκε ο ηθοποιός
Στέλιος Μάινας
Στέλιος Μάινας / NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ο Στέλιος Μάινας παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» σήμερα, Σάββατο (6/12/2025) στον Alpha αφού μίλησε για τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, έπειτα από τον χωρισμό με την μητέρα του, καθώς και για την επικοινωνία που έχει δημιουργήσει με το κοινό στη μακρόχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή.

«Είχαμε μια πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου, αν και με την μητέρα μου είχαν χωρίσει όταν ήμουν τεσσάρων ετών. Κάτι που σημαίνει πως ήταν ένας επισκέπτης. Είχαμε μια καλή σχέση, βλεπόμασταν ως πατέρας και γιος με αποστάσεις γιατί έμενα με τη μητέρα μου και έτσι δεν υπεισέρχετο εις βάθος στις προσωπικές μου αποφάσεις» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός, Στέλιος Μάινας.

«Ξοδευόμαστε στη ζωή, ξοδευόμαστε στη σκηνή, επαναλαμβανόμαστε και πρέπει να αντλήσεις από κάπου καινούργια πράγματα. Να σου δημιουργήσουν δηλαδή νέες εικόνες και νέο εσωτερικό κόσμο».

«Το κοινό δεν το κοροϊδεύεις ποτέ, αντιλαμβάνεται ότι του λες ψέματα. Δεν θα πω ψέματα, πολλές φορές έχω αποτύχει απέναντι στο κοινό. Δεν το έχω πείσει, δεν το έφερα κοντά σε μένα» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Στέλιος Μάινας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
95
75
55
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Τροχονομικός έλεγχος μετά από περιπετειώδη καταδίωξη σε βουνό – «Μου έκλεισαν το δρόμο»
«Είμαι στη μέση του πουθενά, μου ανάβουν φάρο, κόβω, βγάζω το κεφάλι μου από το παράθυρο και τους λέω είναι δυνατόν να σταματήσω ενώ δεν είσαι περιπολικό;»
Δήμητρα Αλεξανδράκη 9
Newsit logo
Newsit logo