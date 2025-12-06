Στέλιος Μάινας: «Ο πατέρας μου ήταν ένας επισκέπτης, βλεπόμασταν ως πατέρας και γιος με αποστάσεις»

Ο Στέλιος Μάινας παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» σήμερα, Σάββατο (6/12/2025) στον Alpha αφού μίλησε για τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, έπειτα από τον χωρισμό με την μητέρα του, καθώς και για την επικοινωνία που έχει δημιουργήσει με το κοινό στη μακρόχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή.

«Είχαμε μια πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου, αν και με την μητέρα μου είχαν χωρίσει όταν ήμουν τεσσάρων ετών. Κάτι που σημαίνει πως ήταν ένας επισκέπτης. Είχαμε μια καλή σχέση, βλεπόμασταν ως πατέρας και γιος με αποστάσεις γιατί έμενα με τη μητέρα μου και έτσι δεν υπεισέρχετο εις βάθος στις προσωπικές μου αποφάσεις» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός, Στέλιος Μάινας.

«Ξοδευόμαστε στη ζωή, ξοδευόμαστε στη σκηνή, επαναλαμβανόμαστε και πρέπει να αντλήσεις από κάπου καινούργια πράγματα. Να σου δημιουργήσουν δηλαδή νέες εικόνες και νέο εσωτερικό κόσμο».

«Το κοινό δεν το κοροϊδεύεις ποτέ, αντιλαμβάνεται ότι του λες ψέματα. Δεν θα πω ψέματα, πολλές φορές έχω αποτύχει απέναντι στο κοινό. Δεν το έχω πείσει, δεν το έφερα κοντά σε μένα» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Στέλιος Μάινας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.